Stephanie Gräve entbunden von ihren Aufgaben, Anzeige gegen Monika Wagner

Die Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, Stephanie Gräve, wurde am Dienstag per sofort entbunden von ihren Aufgaben, nachdem sie am 10. Mai gegen Monika Wagner Anzeige erstattet hatte. Wagner soll ihre digitale Unterschrift ohne Rücksprache verwendet haben, was Gräve als unerlaubt und Versehen sieht. Der Vertrag, der für eine Mitarbeiterin galt, wurde mit Gräves Unterschrift versehen, obwohl sie eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren zugesagt hatte, und sah nur von einem Jahr die Rede. Gräve sieht sich als unbeliebig dagestanden und sieht die Freistellung als unbegründet. Die Opposition, SPÖ und Grüne, kritisieren die Freistellung und forderten Aufklärung und Transparenz. Die Situation ist für die Kulturszene und die Beschäftigten des Landestheaters eine Belastung. Das Verhältnis zwischen Gräve und der KuGes galt als zerrüttet, und die Entscheidung nicht zu verlängern wurde emotional aufgenommen.

Die Intendantin des Vorarlberger Landestheater s, Stephanie Gräve , wurde am Dienstag per sofort entbunden von ihren Aufgaben, nachdem sie am 10. Mai gegen Monika Wagner Anzeige erstattet hatte.

Wagner soll ihre digitale Unterschrift ohne Rücksprache verwendet haben, was Gräve als unerlaubt und Versehen sieht. Der Vertrag, der für eine Mitarbeiterin galt, wurde mit Gräves Unterschrift versehen, obwohl sie eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren zugesagt hatte, und sah nur von einem Jahr die Rede. Gräve sieht sich als unbeliebig dagestanden und sieht die Freistellung als unbegründet. Die Opposition, SPÖ und Grüne, kritisieren die Freistellung und forderten Aufklärung und Transparenz.

Die Situation ist für die Kulturszene und die Beschäftigten des Landestheaters eine Belastung. Das Verhältnis zwischen Gräve und der KuGes galt als zerrüttet, und die Entscheidung nicht zu verlängern wurde emotional aufgenommen. Die Freistellung ist nicht nachvollziehbar und führt zu Irritation und Kritik





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