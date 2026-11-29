Der 20-jährige Stephan Embacher feiert seinen dritten Weltcupsieg in Ruka und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Details zu Platzierungen und Reaktionen.

Stephan Embacher sicherte sich am Sonntag den zweiten Weltcupsieg der aktuellen Saison. Der 20-jährige Skispringer aus Tirol verteidigte seine führende Position in der Gesamtwertung eindrucksvoll mit einem Sieg im finnischen Ruka. Mit einer klaren Leistung verwies er den norwegischen Halbzeitleader Isak Andreas Langmo auf den zweiten Platz.

Embacher dominiert in Ruka mit konstanten Sprüngen

Stephan Embacher zeigte sich in Finnland von seiner stabilsten Seite. Er absolvierte zwei weite Sprünge über 138,5 Meter und 138 Meter. Diese Leistung bescherte ihm einen Vorsprung von 3,0 Punkten vor Isak Andreas Langmo. Ein weiterer Österreicher krönte die Leistungen des Teams mit einem Podestplatz.

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Jan Hörl sicherte sich als Dritter den dritten Platz für Österreich auf dem Podium. Die starke Performance der österreichischen Mannschaft zeigt die aktuelle Dominanz im Feld. Insgesamt schafften vier ÖSV-Athleten den Sprung in die Top Ten der Wertung.

Gesamtwertung: Embacher baut deutlichen Vorsprung aus

Der Sieg in Ruka hat die Situation in der Gesamtweltcup-Tabelle entscheidend verändert. Stephan Embacher hat im Gesamtweltcup nun 132 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Kristoffer Eriksen Sundal aus Norwegen. Dieser Vorsprung gilt als entscheidender Faktor für die kommende Saison.

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Gegenüber Raffael Zimmermann, der am Sonntag die Qualifikation in Ruka nicht schaffte, beträgt der Vorsprung sogar 172 Punkte. Maximilian Ortner und Clemens Aigner komplettierten die gute Leistung der Österreicher mit den Rängen sechs und acht. Daniel Tschofenig verbesserte sich von Rang 25 nach seinem 145,5 Meter weiten Sprung im zweiten Durchgang noch auf Platz elf. Stefan Kraft belegte den 25. Platz.

Lisa Fettner und Nika Prevc in Hinzenbach im Doppelpack

Gleichzeitig ging in Hinzenbach der Heimweltcup weiter, wo Lisa Fettner eine bemerkenswerte Leistung präsentierte. Nach ihrem Sieg am Samstag sprang sie am Sonntag hinter Nika Prevc auf den zweiten Rang. Der Salzburgerin fehlten nur 2,2 Punkte auf die Titelverteidigerin aus Slowenien.

Am Vortag hatte Lisa Fettner das Rennen noch vor Nika Prevc angeführt. Agnes Reisch aus Deutschland sicherte sich den dritten Platz mit einem Rückstand von 3,0 Zählern auf Fettner. Die weiteren österreichischen Athletinnen Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele schafften es nicht in das vordere Feld.

Reaktionen der Sieger und Ausblick auf die kommenden Rennen

Stephan Embacher wirkte nach seinem Sieg in Ruka ruhig und gefasst. Er betonte, dass das Selbstvertrauen wächst und die Sprünge dadurch besser werden. Er wies darauf hin, dass man nicht stehen bleiben darf und sich jedes Wochenende auf neue Schanzen einstellen muss. Jan Hörl zeigte sich megahappy über seinen dritten Platz, den er seinem Vater an dessen Geburtstag schenkte.

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Lisa Fettner äußerte sich in Hinzenbach zufrieden mit ihrer Leistung. Sie betonte, dass sie sich beim Fliegen schwer tut, auf der kleinen Schanze in Hinzenbach aber bestens aufgehoben ist. Als Nächstes geht es am kommenden Wochenende im polnischen Wisla weiter. Dort werden auch norwegische Starthelferinnen wie Anna Odine Ström vertreten sein.