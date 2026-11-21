Stephan Embacher triumphiert im Skispringen in Lillehammer. Der Tiroler setzt sich vor Halvor Egner Granerud und Raffael Zimmermann durch. Norwegerinnen dominieren bei den Damen.

Der Tiroler Skispringer Stephan Embacher hat den Auftakt des Skispringer- Weltcup s in Lillehammer für sich entschieden. Mit präzisen Sprüngen auf 141 und 140,5 Meter sicherte sich der 23-Jährige den ersten Platz der Wertung und zog dabei deutlich an den Konkurrenzathleten vorbei. Der Sieg markiert einen bedeutenden Karrierehöhepunkt für den Österreichischen Vertreter auf der großen Schanze in Norwegen.

Deutscher Sieg mit klarer Führung

Stephan Embacher legte eine perfekte Leistung hin und setzte sich mit einem Vorsprung von 12,1 Punkten auf den norwegischen Konkurrenten Halvor Egner Granerud durch. Der dritte Platz ging an den deutschen sensationellen Debütanten Raffael Zimmermann. Embacher zeigte in beiden Durchgängen die weitesten Weiten und dominierte damit das Podium klar. Die Punkte Differenz war ausreichend, um die hohe Konkurrenz hinter sich zu lassen. Die Leistung war technisch und strategisch ein voller Erfolg für das österreichische Team.

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Windbedingung und Glücksfaktoren

Die Bedingungen auf der Schanze waren in beiden Durchgängen stark wechselhaft, wodurch der Wind eine entscheidende Rolle spielte. Embacher erklärte nach dem Wettbewerb, dass er viel Ruhe bewahren musste und auf seinen eigenen Flug vertraute. Der Faktor Glück war bei den unvorhersehbaren Windverhältnissen mitentscheidend für den Ausgang des Wettbewerbs. Viele Athleten kämpften mit den böigen Luftströmungen, die den Flugweg beeinflussten. Embacher nutzte die günstigen Momente effektiv aus.

Österreichisches Team in den Top Ten

Neben Embacher erreichten mehrere weitere Österreichische Athleten die Top Ten der Wertung. Daniel Tschofenig belegte den vierten Platz, gefolgt von Jan Hörl auf Rang sechs und Maximilian Ortner auf Rang sieben. Clemens Ainger landete auf Platz 26, während Stefan Kraft nach einem Start von Zwischenrang 12 durch den Wind auf Platz 20 geweht wurde. Das Team zeigte eine durchweg starke Performance im Mittelfeld und vorn.

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Debütant Zimmermann begeistert

Raffael Zimmermann feierte im Einzel den zweiten großen Erfolg der Woche. Bereits am Freitag stand der Debütant im Mixed-Wettbewerb auf dem dritten Platz des Podests. Im Einzelwettbewerb bestätigte er dieses Niveau mit einem weiteren Podiumsplatz. Zimmermann gab im ORF-Interview zu, sehr nervös gewesen zu sein, die Leistung jedoch als großartig zu bewerten. Er nannte das Ergebnis ultrageil und war überrascht von der Wertigkeit seines ersten Sprunges.

Norwegerinnen dominieren im Frauensprung

Bei den Frauen sicherten sich die Norwegerinnen einen kompletten Podestsatz im Wettbewerb. Eirin Maria Kvandal siegte mit 281,5 Punkten vor Ingvild Synnøve Midtskogen mit 263,8 Punkten. Gyda Westvold Hansen komplettierte das Podium mit 263,1 Punkten. Es war der erste Einzelsieg des WM-Winters für die norwegische Favoritin. Die Dominanz der heimischen Sportlerinnen war deutlich spürbar.

Österreichische Damen mit gemischten Ergebnissen

Hannah Wiegele landete für Österreich auf dem sechsten Platz und zeigte mit Sprüngen auf 123 und 124 Meter eine starke Leistung. Sie erreichte 225,7 Punkte und verbuchte damit ihr bisher bestes Weltcupresultat nach einem zuvor errungenen 15. Platz. Lisa Fettner kam auf Platz 23 ins Ziel, während Julia Mühlbacher Rang 29 belegte. Wiegele war mit ihrer Flugleistung im Vergleich zur Qualifikation zufrieden.