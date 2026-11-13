Steinkellner: FPÖ-Landesrat wohnt in Giwog-Wohnung in Leonding

Laut Standard wohnt Landesrat Günther Steinkellner in Leonding in einer Giwog-Wohnung, 85.000 Euro unter Marktwert. Der Fall wirft Fragen zur Vergabe auf.

In Leonding sorgt eine Dachgeschosswohnung für Diskussionen, in der der FPÖ -Landesrat Günther Steinkellner (64) wohnt. Die Wohnung wurde im Jahr 2024 von der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Giwog errichtet und liegt in Bestlage mit Ausblick auf den Kürnbergwald.

Laut Bericht des Standard erhielt Steinkellner die Wohnung um 85.000 Euro unter dem Marktwert. Der Fall rückt damit die Vergabe geförderter Wohnungen in Leonding in den Mittelpunkt der Debatte.

Also read Millionenverlust am Flughafen Linz trotz deutlicher Besserung

Wie der gemeinnützige Wohnbau günstiges Eigentum ermöglicht

Im gemeinnützigen Wohnbau kommt billig zu Eigentum, wer seine Anspruchsberechtigung nachweisen kann. Für viele junge Menschen ist dieser Weg mittlerweile die einzige realistische Perspektive auf ein Eigenheim.

Die Giwog arbeitet als gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, und die Wohnung in Leonding wurde 2024 in diesem Rahmen errichtet. Der Vorteil für die Bewohner entsteht durch den Preisunterschied zum Marktwert, den der Standard für Steinkellners Wohnung mit 85.000 Euro beziffert.

Advertisement

Der Bericht beschreibt die Wohnung als bescheidenes Penthouse in Bestlage. Der Fall zeigt damit, dass der geförderte Wohnbau nicht nur einfache Wohnungen umfasst, sondern auch Objekte mit guter Lage.

Steinkellners Darstellung und Kritik an der Vergabe

Günther Steinkellner verteidigt seine Wohnung selbst mit einem Augenzwinkern. Er verweist darauf, dass sie den Regen abhalte und eben ein Sozialbau sei.

Kritiker verweisen auf den bekannten Werbespruch der FPÖ, wonach das Geld den eigenen Leuten gehören solle. Im Text wird dieser Spruch so gedeutet, dass damit Parteifunktionäre gemeint seien und nicht gewöhnliche Bürger.

Ein weiterer Kommentar spottet, dass künstliche Intelligenz einen freiheitlichen Landesrat wohl nicht ersetzen könne, weil sie inzwischen zu wenig Unsinn produziere. Die Urheberschaft dieser Bemerkung ist im vorliegenden Text nicht angegeben.

Advertisement

Auf der Gegenseite steht das Argument, dass die Förderung eine Jungfamilie bei der Existenzgründung unterstütze. Der Text stellt jedoch die Frage, ob Steinkellner mit 64 Jahren noch in diese Zielgruppe falle.

Offene Fragen zu Anspruch und Vergabe in Leonding

Die zentrale Frage lautet, ob ein 64-jähriger Landesrat unter die Zielgruppe junger Familien im geförderten Wohnbau fällt. Der vorliegende Bericht enthält dazu keine Angaben zu Einkommen, Antragsverfahren oder Prüfergebnissen.

Für Wohnungssuchende in Leonding bedeutet der Fall vor allem, dass das Vertrauen in die faire Vergabe von Wohnungen im gemeinnützigen Wohnbau auf dem Prüfstand steht. Wer auf eine günstige Wohnung hofft, sieht sich mit einem Vorgang konfrontiert, der die Kriterien der Vergabe in den Blickpunkt rückt.

Stellungnahmen der Giwog, weitere Prüfungen oder Termine werden im Ausgangstext nicht genannt. Die Berichterstattung stützt sich auf den Standard und die im Text wiedergegebenen Aussagen.