Steinhart bleibt Ärztekammerpräsident: Abwahlversuche scheitern an Zwei-drittelmehrheit

Der Wiener Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart konnte zwei Abwahlanträge abwehren. Sowohl ein Misstrauensvotum als auch ein Antrag auf vorzeitige Auflösung der Kammer scheiterten an der erforderlichen Zwei-drittelmehrheit. Steinhart steht weiterhin an der Spitze der Wiener und österreichischen Ärztekammer.

Der Wien er Ärztekammer präsident Johannes Steinhart , der zugleich Präsident der österreich ischen Ärztekammer ist, hat in der jüngsten Vollversammlung der Wien er Kammer seine Position behauptet. Die von einigen Kammerangehörigen eingebrachten Anträge auf Misstrauens-votum und vorzeitige Auflösung des Gremiums scheiterten beide an der erforderlichen Zwei-drittelmehrheit.

Nach Informationen der APA soll beim Misstrauensantrag immerhin eine ein-fache Mehrheit zustande gekommen sein, was jedoch für einen Erfolg nicht ausreichte. Der Antrag auf Auflösung der Vollversammlung wurde von Steinharts Amtsvorgänger Thomas Szekeres ini-tiiert. Szekeres hatte unter anderem kritisiert, dass leitende Mitarbeiter bei voller Bezugsfort-zahlung freigestellt wurden. Ein erfolgreicher Auflösungsantrag hätte vorgezogene Neuwahlen noch im Herbst 2024 ermöglicht, anstatt wie geplant im kommenden Jahr.

Steinhart, der der ÖVP-nahen Ärztevereinigung angehört, ist seit 2022 im Amt und sah sich bereits zuvor mit internen Konflikten konfrontiert. Bereits 2023 gab es Bestrebungen, ihn abzuwählen, die damals ebenfalls an der notwendigen Mehrheit scheiterten. Die wiederholten Vorwürfe beziehen sich unter anderem auf die Vergabe von Krediten und Prämien im Zusammenhang mit der kammereigenen Beschaffungsplattform Equip4Ordi. Diese Auseinandersetzungen entwickelten sich zu einer veritablen Schlammschlacht innerhalb der Standesvertretung.

Mit dem erneuten Scheitern der Abwahlversuche kann Steinhart seine Tätigkeit als Kammer-präsident in Wien und auf Bundesebene fortsetzen. Die interne Opposition muss sich nun neu orien-tieren, da beide Anträge mit der nötigen Zwei-drittelmehrheit deutlich gescheitert sind. Die einfache Mehrheit beim Misstrauensantrag deutet jedoch auf anhaltende Unzufriedenheit mit der Amtsführung Steinharts hin, wenngleich keine ausreichende Unterstützung für eine Abwahl besteht





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