Steinecker Moden investiert drei Millionen Euro in Randegg: Neubau und Modernisierung des Stammhauses

Steinecker Moden erweitert sein Stammhaus in Randegg um 1000 Quadratmeter. Die drei Millionen Euro Investition zeugen von Unternehmertum und schaffen neue Arbeitsplätze.

Das Familienunternehmen Steinecker Moden hat sein Stammhaus in Randegg im Bezirk Scheibbs grundlegend erweitert und modernisiert. Für diese umfassende Baumaßnahme wurde ein Investition svolumen von rund drei Millionen Euro eingesetzt. Die Erweiterung brachte zusätzliche Flächen hinzu, wodurch die gesamte Betriebsfläche des Unternehmens nun mehr als 4.000 Quadratmeter umfasst. Die offizielle feierliche Eröffnung der neuen Räumlichkeiten fand am 23. Oktober statt und zog zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft an.

Prominente Gäste würdigen unternehmerischen Erfolg

Zu den Ehrengästen bei der Eröffnungsfeier gehörten mehrere hochrangige Vertreter der österreichischen Politik und Wirtschaft. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP nahm die Einladung an und würdigte dabei den unternehmerischen Mut des Unternehmens. Sie betonte insbesondere das klare Bekenntnis der Firma zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich als wichtigen Faktor für die regionale Wirtschaftsentwicklung. Zudem war die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, ebenfalls der ÖVP, mit von der Partie und unterstützte die Bedeutung solcher lokalen Investitionen.

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Aus der Wirtschaftskammer Niederösterreich war Präsident Wolfgang Ecker erschienen, um die Bedeutung des Mittelstands hervorzuheben. Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, ebenfalls der ÖVP zugehörig, ergänzte die politische Delegation. Die Anwesenheit dieser Persönlichkeiten unterstreicht die wirtschaftliche Relevanz von Steinecker Moden für die Region. Es war ein Zeichen der Wertschätzung für die lange Tradition und die zukunftsorientierte Ausrichtung des Familienunternehmens in Randegg.

Ausbau der Räumlichkeiten und moderne Infrastruktur

Der Neubau hat das Erscheinungsbild des Modehauses vollständig verändert. Das neu gestaltete Sortiment konzentriert sich stark auf Braut-, Bräutigam- und Festtagsmode. Die Kunden profitieren von einer verbesserten Präsentation und einer größeren Auswahl an Kleidungsstücken für besondere Anlässe. Neben dem Modehaus wurde auch der im Gebäude integrierte SPAR-Markt umfassend modernisiert. Dieser profitiert ebenfalls von den Erweiterungsmaßnahmen und einer optimierten Kundenführung.

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Ein weiterer wichtiger Aspekt der Modernisierung ist die Erweiterung der logistischen Bereiche. Die Lager- und Anlieferungsflächen wurden deutlich vergrößert, um die Effizienz im Tagesgeschäft zu steigern. Die verbesserten Bedingungen kommen nicht nur dem Umsatz, sondern vor allem den 99 Beschäftigten am Standort zugute. Die Arbeitsbereiche wurden neu gestaltet, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Zufriedenheit der Belegschaft zu erhöhen. Dies zeigt, dass das Unternehmen Wert auf soziale Verantwortung legt.

Trauzimmer und historische Wurzeln des Unternehmens

Neben dem Modehandel und dem Supermarkt bietet das Stammhaus in Randegg auch ein Trauzimmer an. Dies bietet Paaren die Möglichkeit, ihre Eheschließung in einer exklusiven und persönlichen Atmosphäre zu feiern. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit dem Ort verbunden und reicht bis ins Jahr 1910 zurück. Damals begann alles mit einer kleinen Wirtshaus- und Greißlerei in Randegg. Aus dieser bescheidenen Gründung entwickelte sich ein erfolgreiches Familienunternehmen.

Heute beschäftigt Steinecker Moden österreichweit rund 270 Mitarbeiter und betreibt insgesamt elf Standorte. Dazu gehören vier spezialisierte Hochzeitshäuser, die das Angebot für Brautpaare ergänzen. Die Expansion über die Region hinaus zeigt die Stärke der Marke. Die Verbindung von historischer Tradition und modernem Handel macht das Unternehmen zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich.

Auszeichnungen und kulinarischer Ausklang der Feier

Bürgermeister Manfred Wieser bezeichnete die Investition als einen Lotto-Doppel-Jackpot mit Zusatzzahl für Randegg. Diese Aussage unterstreicht die positive wirtschaftliche Auswirkung für die Gemeinde. Neben den politischen Gästen waren auch lokale Amtsträger wie Bezirkshauptmann Johann Seper anwesend. Prokurist Matthias Seifert, Paul Steinecker und Gottfried Steinecker vertraten das Familienunternehmen. Die Veranstaltung wurde durch eine persönliche Würdigung von Helmut Riedler ergänzt, dem langjährigen Haustechniker und Sicherheitsbeauftragten. Sein Engagement wurde besonders hervorgehoben.

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Den kulinarischen Abschluss der Feier gestalteten Schüler der HLW Amstetten. Sie bereiteten die Speisen gemeinsam mit regionalen Produzenten zu. Dies stärkte erneut die Verbindung zum lokalen Umfeld und förderte den Austausch zwischen Ausbildung und Wirtschaft. Die erfolgreiche Eröffnung markiert einen neuen Meilenstein in der über 110-jährigen Geschichte des Unternehmens in Randegg.