Steigender Präsentismus: Mehr Österreicher arbeiten trotz Krankheit

Der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt alarmierend: 65 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen arbeiten trotz akuter Erkrankung. Dies verstärkt das Problem des Präsentismus, bei dem Angestellte aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause bleiben, auch wenn sie sich unwohl fühlen. Die Arbeiterkammer fordert dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Kündigungsschutzes im Krankheitsfall.

Die Zahl der Beschäftigten in Österreich, die trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen arbeiten, steigt besorgniserregend an. Dies geht aus dem aktuellen Arbeitsklima index der Arbeiterkammer Oberösterreich hervor, einer jährlichen Erhebung, die seit drei Jahrzehnten vom Forschungsinstitut IFES und Foresight durchgeführt wird und über 4.000 unselbstständig Erwerbstätige befragt.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trotz akuter Erkrankung zur Arbeit gehen, hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und liegt nun bei alarmierenden 65 Prozent. Dieses Phänomen, bekannt als Präsentismus, bedeutet, dass Menschen trotz Krankheit zur Arbeit erscheinen, anstatt sich auszuruhen und zu genesen. Die Gründe für dieses Verhalten sind vielfältig und spiegeln eine tieferliegende Problematik im österreichischen Arbeitsalltag wider. Laut Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, ist der Hauptgrund oft die schlichte Tatsache, dass niemand zur Stelle ist, um die anfallende Arbeit zu übernehmen. Dies erzeugt einen enormen Druck auf die einzelnen Beschäftigten, die sich gezwungen sehen, auch im kranken Zustand weiterzuarbeiten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Besonders stark ausgeprägt ist dieses Problem laut der Befragung in Sektoren, die ohnehin schon stark belastet sind, wie dem Gesundheitswesen, dem Sozialbereich und dem Bildungswesen. Hier gehen die Menschen oft aus Rücksicht auf ihre Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit, um diese nicht zusätzlich zu belasten. Ein erheblicher Teil der Befragten nannte auch die Sorge, dass die Arbeit liegen bleiben würde, wenn sie fehlen würden, oder dass schlichtweg kein Personal zur Verfügung stünde, um ihre Aufgaben zu kompensieren. Weiterhin spielen auch die Angst vor negativen Reaktionen von Vorgesetzten und die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz eine nicht unerhebliche Rolle. Diese Faktoren schaffen eine Atmosphäre, in der sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Druck gesetzt fühlen, auch dann zu arbeiten, wenn ihr Körper eigentlich Ruhe und Erholung bräuchte. Angesichts dieser bedenklichen Entwicklung erhebt die Arbeiterkammer Oberösterreich dringende Forderungen, um dem wachsenden Problem des Präsentismus entgegenzuwirken. Sie fordert eine umfassende Stärkung der Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Österreich und eine signifikante Erhöhung der Investitionen in die Gesundheitsvorsorge. Eine präventive Ausrichtung des Gesundheitssystems kann dazu beitragen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, bevor sie zu einer solchen Arbeitsunfähigkeit führen, dass eine Anwesenheit trotz Krankheit als notwendig erachtet wird. Des Weiteren drängen die Arbeitnehmervertreter vehement auf die Einführung eines wirksamen Kündigungsschutzes während des Krankenstandes. Dies würde den Beschäftigten die Sicherheit geben, dass sie im Krankheitsfall nicht befürchten müssen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ebenso wird gefordert, dass sich die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall keinesfalls verschlechtern darf. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um eine gesündere und nachhaltigere Arbeitswelt zu schaffen, in der das Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vordergrund steht und Präsentismus nicht zur Norm wird. Die Ergebnisse des Arbeitsklimaindex sind ein deutliches Signal, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht, um die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen in Österreich nachhaltig zu verbessern und die negativen Auswirkungen des steigenden Präsentismus zu minimieren





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