Die Mehrheit der privaten Pensionsbeiträge steigt in Österreich ab dem 1. Januar um 2,95 Prozent. Die Anpassung unter Inflation für die meisten Pensionisten erspart 280 Millionen Euro, aber die Entscheidung der Regierung bricht mit dem Versicherungsprinzip und schwächt die Kaufkraft jener Menschen, die ihr Leben lang eingezahlt haben. Maria Belakowitsch kritisiert die Pensions-Lösung scharf und sieht darin "eiskalter Pensionsraub" und einen "respektlosen Anschlag auf die Lebensleistung unserer älteren Generation".

Steigende Pensionen, Reichweitenprinzip verletzt Die Mehrheit der privaten Pensionsbeiträge steigt in Österreich ab dem 1. Januar um 2,95 Prozent. Neue Bedarfe Die Entscheidung der Regierung bricht mit dem Versicherungsprinzip und schwächt die Kaufkraft jener Menschen, die ihr Leben lang eingezahlt haben.

Aus Sicht des Seniorenrats wäre es Aufgabe der Bundesregierung gewesen, alternative Finanzierungsquellen zu nutzen, statt erneut bei jener Generation zu sparen, die das System mit aufgebaut hat. Auch wenn es diesmal nicht wie heuer eine Deckelung bei mittleren Pensionen gebe, liegt die Anpassung mit 2,95 Prozent unter der Inflationsrate, während die Preise bei Wohnen, Energie und Lebensmitteln weiter steigen.

Wir respektieren demokratische Beschlüsse, aber Respekt gegenüber der älteren Generation bedeute auch, die Spielregeln einzuhalten, auf denen das Vertrauen in unser Pensionssystem beruht. Pensions-Lösung kritisiert scharf. Der freiheitliche Sozialsprecherin Maria Belakowitsch zufolge sind Pensionsbeiträge"keine Almosen, über die eine Regierung nach Lust und Laune entscheiden" könne, sondern es handle sich um"eine hart erbaute und bezahlte Versicherungsleistung"





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austria Private Pensions' Contribution Inflation Insurance Principle Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec Maria Belakowitsch Buyernbilanzen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Interessen gefährdet“: Bund soll Gesetze ändernEine Resolution an die Bundesregierung verabschiedete die Kärntner Landesregierung am Dienstag: Drei Gesetzesänderungen werden verlangt, die ...

Read more »

Nationalbankgouverneur warnt vor steigender Inflation und ZinserhöhungenNationalbankgouverneur Martin Kocher warnt vor steigender Inflation und betont die Bedeutung der langfristigen Stabilität der Preise. Er betont auch die Auswirkungen des Konflikts in Nahost auf die Teuerungsrate und die Notwendigkeit einer Zinserhöhung, wenn die EZB glaubt, dass zwei Prozent Inflation nicht erreichbar sind.

Read more »

Iran-Krieg treibt die Inflation in Österreich im April auf Rekordniveau aufIran-Krieg treibt Inflation in Österreich auf Rekordniveau - Treibstoff- und Heizölpreise, Spritpreisbremse und gesenkter Osterzeit tragen zur höheren Inflation bei

Read more »

Weise Donauquerung auf die Nordbrücke führt die Staatsbaubehörde (Asfinag) erneut auf die Allgemein nutricional für Autofahrer.Die Nordbrücke, eine der am stärksten frequentierten Donauquerungen, muss generalsaniert werden, um Sicherheit und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, denn die Brücke ist müde geworden.

Read more »