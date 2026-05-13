Steigende Arzneimittelkosten in Österreich: Die Problematik der No-Box-Medikamente

Eine detaillierte Analyse über die explodierenden Kosten im österreichischen Gesundheitssystem, verursacht durch Medikamente außerhalb des offiziellen Erstattungskodex.

Die finanzielle Belastung des österreich ischen Gesundheitswesen s erreicht derzeit ein kritisches Niveau, da die Ausgaben für Arzneimittel in einem besorgniserregenden Tempo ansteigen. Aktuelle Daten aus einer parlamentarischen Anfrage an die Gesundheitsministerin Korinna Schumann verdeutlichen das Ausmaß dieser Entwicklung.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Gesamtausgaben der Sozialversicherungsträger für Medikamente auf rund 5,17 Milliarden Euro, was nahezu einem Fünftel des gesamten Jahresbudgets der Krankenkassen entspricht. Besonders erschreckend ist die Entwicklung in den öffentlichen Spitälern, wo die Kosten für Heilmittel seit 2015 um über 104 Prozent gestiegen sind. Damit haben sich die Ausgaben in weniger als einem Jahrzehnt mehr als verdoppelt.

Im direkten Vergleich dazu wuchsen die Personalkosten im selben Zeitraum lediglich um 62,6 Prozent, was zeigt, dass die Medikamentenpreise derzeit der primäre Kostentreiber im System sind. Ralph Schallmeiner, der Gesundheitssprecher der Grünen, warnt eindringlich davor, dass diese Entwicklung zu einem zentralen Belastungsfaktor für die gesamte öffentliche Gesundheitsfinanzierung wird. Ein wesentlicher Teil dieser Kostenexplosion lässt sich auf eine spezifische Lücke im System zurückführen: die sogenannten No-Box-Produkte. Um zu verstehen, was dies bedeutet, muss man einen Blick auf den österreichischen Erstattungskodex werfen.

Normalerweise werden Medikamente in Kategorien eingeteilt, wie die Grüne Box für direkt verschreibbare Mittel oder die Gelbe und Rote Box, für die Genehmigungen erforderlich sind. Die No-Box hingegen umfasst jene Präparate, die gar nicht im offiziellen Kodex gelistet sind. Diese Medikamente werden nur in extremen Einzelfällen bewilligt, müssen jedoch dennoch von den Krankenkassen bezahlt werden. Das Problem hierbei ist, dass für diese Produkte oft keinerlei Preisverhandlungen stattfinden.

Die Pharmaunternehmen können ihre Preise weitgehend frei bestimmen, da sie die üblichen gesundheitsökonomischen Prüfungen und Verhandlungen mit den Kostenträgern einfach umgehen. Dies schafft einen enormen Spielraum für die Industrie, insbesondere dort, wo Unternehmen eine Monopolstellung für lebensnotwendige Therapien innehaben. Die finanziellen Auswirkungen dieses Systems sind massiv. Allein im Jahr 2024 flossen fast 450 Millionen Euro in diese No-Box-Produkte.

Eine detaillierte Analyse zeigt eine extreme Konzentration der Kosten: Etwa zehn Prozent der No-Box-Präparate sind für mehr als 80 Prozent der gesamten Ausgaben in diesem Bereich verantwortlich. Es handelt sich dabei oft um hochspezialisierte und extrem teure Zelltherapien, wie sie beispielsweise bei bestimmten Formen von Blutkrebs eingesetzt werden, darunter Medikamente wie Zologensma oder Yescarta. Während die meisten No-Box-Produkte unter einer Umsatzschwelle von 750.000 Euro bleiben, lösen jene, die diese Grenze überschreiten, strengere Regeln und Rabattpflichten aus.

Dennoch bleibt die Tendenz steigend. Die Heilmittelkosten erhöhten sich im Jahr 2025 erneut um 7,5 Prozent. Betrachtet man den Zeitraum von 2021 bis 2025, liegt das durchschnittliche jährliche Wachstum bei 7,4 Prozent, was mehr als doppelt so hoch ist wie in den Jahren 2013 bis 2020. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2022 der No-Box-Rabatt eingeführt.

Dieser Mechanismus sieht vor, dass Pharmafirmen einen Teil der Kosten zurückzahlen müssen, wenn der Preis des Medikaments in Österreich über dem EU-Durchschnitt liegt. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig, da sich viele Unternehmen rechtlich gegen diese Rückforderungen wehren. Aktuell laufen zahlreiche Gerichtsverfahren um Millionenbeträge. Ein Beispiel ist die Österreichische Gesundheitskasse, die für das Jahr 2024 rund 5,8 Millionen Euro zurückforderte, wovon jedoch erst etwa 1,6 Millionen Euro tatsächlich zurückgezahlt wurden.

Die politische Forderung ist nun, diesen Rabatt von derzeit 6,5 Prozent auf zehn Prozent zu erhöhen, was weitere Einsparungen in Millionenhöhe ermöglichen würde. Über kurzfristige Rabatte hinaus wird eine grundlegendere Reform der Beschaffungsstrategien gefordert. Ein transparenter, gemeinsamer Einkauf auf nationaler oder gar europäischer Ebene könnte die Verhandlungsposition der öffentlichen Hand gegenüber den globalen Pharmariesen massiv stärken. Parallel dazu gibt es auf EU-Ebene Bestrebungen, die Medikamentenproduktion innerhalb Europas wieder auszubauen.

Das Ziel ist eine geringere Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten und ein beschleunigter Zugang zu innovativen Therapien. Die aktuelle Krise zeigt deutlich, dass die Balance zwischen dem Zugang zu medizinischem Fortschritt und der finanziellen Tragfähigkeit des Sozialstaats neu austariert werden muss, um die Versorgung der Patienten langfristig zu sichern, ohne das Budget zu sprengen





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