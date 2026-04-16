Steiermark führt Sachleistungskarten für Vertriebene ein und knüpft Grundversorgung an Arbeitsbemühungen

Das Land Steiermark weitet die Ausgabe von Sachleistungskarten auf 5580 Vertriebene aus der Ukraine aus und will zukünftig Grundversorgungsleistungen an nachweisliche Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit knüpfen. Ziel ist eine fairere Verwendung von Steuergeldern und die Stärkung der regionalen Wirtschaft.

Das Land Steiermark geht einen bedeutenden Schritt in der Versorgung von Vertriebene n. Nach erfolgreichen Pilotprojekten und der Ausgabe von mehr als 960 Karten an Asylwerberinnen und Asylwerber wird nun die Sachleistungskarte auch für die 5580 Vertriebene n aus der Ukraine ausgerollt. Dieser Prozess soll bis zum dritten Quartal des Jahres 2026 vollständig abgeschlossen sein. Parallel dazu werden die Leistungen aus der Grundversorgung für Personen mit Vertriebene nstatus an eine wichtige Bedingung geknüpft: Arbeitsfähige Bezieherinnen und Bezieher müssen nachweislich Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit unternehmen. Dies stellt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Praxis dar und soll die Zweckbindung öffentlicher Mittel und die regionale Wirtschaft fördern.

Im ersten Schritt wurden bereits 57 Karten für ukrainische Vertriebene an deren Quartiergeber ausgegeben. Die nächsten 600 Karten werden in Kürze folgen und sollen bis Ende April dieses Jahres erstmals mit Guthaben versehen werden, sodass die Nutzung unmittelbar aufgenommen werden kann. Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) begründet diesen Schritt mit dem Gebot der Fairness gegenüber den steirischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die das Grundversorgungssystem mit jährlich rund 70 bis 90 Millionen Euro finanzieren. Die Sachleistungskarte soll sicherstellen, dass öffentliche Mittel zweckgebunden und innerhalb des regionalen Wirtschaftskreislaufs verbleiben, anstatt in intransparente oder dubiose Strukturen zu fließen. Diese Maßnahme wird als fundamentaler Paradigmenwechsel betrachtet, insbesondere in Zeiten, in denen die Bevölkerung zunehmend kritisch auf die bedingungslose Ausgaben von Steuergeld für Asyl und Vertriebene reagiert, zumal die Budgetkonsolidierung auf der Tagesordnung steht.

Die Einführung der Bemühungspflichten wird voraussichtlich in der nächsten Landtagssitzung am 28. April beschlossen. Zukünftig wird die Grundversorgung davon abhängig sein, ob arbeitsfähige Bezieherinnen und Bezieher nachweislich, zumutbar und im Einklang mit den arbeitsmarktrechtlichen Bestimmungen aktiv nach einer Erwerbstätigkeit suchen. Dies betrifft insbesondere Vertriebene aus der Ukraine, die bereits jetzt vollen Zugang zum Arbeitsmarkt genießen und die größte Gruppe innerhalb der steirischen Grundversorgung darstellen. Das Arbeitsmarktservice Steiermark wird die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieser Pflichten festlegen. Sollten die vom AMS aufgetragenen Maßnahmen, wie beispielsweise Bewerbungen oder die Teilnahme an Schulungsmaßnahmen, nicht befolgt werden, behält sich das Land Steiermark das Recht vor, Sanktionen zu verhängen und Leistungen zu kürzen oder ganz einzustellen. Die Umstellung von Bargeldleistungen auf Sachleistungen und die Einführung von Bemühungspflichten für jene mit vollem Arbeitsmarktzugang sind zentrale Elemente dieser Neuausrichtung. Mit der Sachleistungskarte wird zukünftig nur noch ein Betrag von 40 Euro pro Monat als Taschengeld in bar zur Verfügung stehen. (APA





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