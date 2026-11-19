Die Steiermärkische Landesregierung plant bis 2030 Schulden von 1,12 Mrd. Euro jährlich. Finanzlandesrat Ehrenhöfer warnt vor Instabilität, während Opposition und Koalitionspartner über Reformbedarf diskutieren.

Die Steiermärkische Landesregierung hat am Donnerstag den Landesfinanzrahmen für die Jahre 2027 bis 2030 beschlossen, der deutliche Defizite prognostiziert. Während für das Jahr 2027 bereits eine Neuverschuldung von 594 Millionen Euro eingeplant ist, steigt die prognostizierte Schuldenlast in den Folgejahren deutlich an. Die Erwartungen für 2028 liegen bei rund 895 Millionen Euro, für 2029 bei etwa 1,03 Milliarden Euro und für 2030 bei rund 1,12 Milliarden Euro.

Ambitionierte Budgetziele im Widerspruch zum Stabilitätspakt

Diese hohen Prognosen überschreiten die Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts deutlich, da die Steiermark nach geltenden Regeln in den Jahren 2028 bis 2030 jeweils lediglich rund 430 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen dürfte. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer von der ÖVP bezeichnete die aktuellen Zahlen zur Budgetentwicklung als dramatisch. Er warnte davor, dass diese Entwicklung die finanzielle Stabilität des Landes massiv gefährde und sowohl Sanktionen des Bundes als auch schlechtere Ratings mit höheren Finanzierungskosten zur Folge haben könnte.

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Zwölf Milliarden Euro Schulden bis 2030 erwartet

Laut Berichten von ORF Steiermark und der Kronen Zeitung könnte der Gesamtschuldenstand der Steiermark bis 2030 auf nahezu zwölf Milliarden Euro ansteigen. Die ursprünglich erwartete Marke von zehn Milliarden Euro würde damit deutlich überschritten. Schon jetzt belastet die hohe Verschuldung das Budget erheblich, wobei für das Jahr 2027 rund 190 Millionen Euro an Zinszahlungen veranschlagt sind. Bis zum Jahr 2030 könnten diese Kosten auf 331 Millionen Euro steigen, was mehr als einer halben Million Euro pro Tag entspricht.

Forderungen nach strukturellen Reformen und Alarmstufe Rot

Finanzlandesrat Ehrenhöfer erklärte, dass in den kommenden sechs Monaten nachhaltige strukturelle Reformen eingeleitet werden müssten, um die Budgetentwicklung wieder unter Kontrolle zu bringen. NEOS-Klubobmann Nikolaus Swatek wertete die Zahlen als Beweis für Alarmstufe Rot in der Grazer Burg und kritisierte, dass die Lage schlechter sei, als der Budgetentwurf 2027 hatte erscheinen lassen. Swatek betonte, dass das Reformproblem der Steiermark direkt in der Regierungsbank verankert sei und Ehrenhöfer endlich offenlege, was tatsächlich Sache ist.

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Politische Kontroversen über Einnahmemöglichkeiten

Grünen-Budgetsprecher Lambert Schönleitner reagierte kritisch auf die Situation und sprach von einer politischen Bankrotterklärung, da die Steirerinnen und Steirer in die Verantwortung genommen würden, anstatt dass die Regierung ihre Arbeit mache. Er forderte einnahmeseitige Maßnahmen wie eine Lkw-Maut auf Landesstraßen. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz kritisierte, dass bei Sozialem, Gesundheit, Bildung und Kultur bereits massiv gekürzt werde, während Maßnahmen wie eine Parkplatzabgabe für Einkaufszentren oder eine Naturnutzungsabgabe nicht ernsthaft in Betracht gezogen würden.

SPÖ kündigt Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Kunasek an

Die steirische SPÖ kündigte einen Misstrauensantrag gegen die gesamte blau-schwarze Landesregierung bei der kommenden Landtagssitzung an und richtet eine Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek von der FPÖ. SPÖ-Chef Max Lercher betonte, dass der übernommene Schuldenstand von 6,4 Milliarden Euro sich bis 2030 verdoppeln werde, und hob hervor, dass Kunasek als Landeshauptmann die volle politische Gesamtverantwortung trage und sich nicht länger hinter seinem Finanzlandesrat verstecken könne.