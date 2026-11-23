Stefano Bernardin empfing den Nestroypreis live vom Autobahn-Pissoir bei Amstetten. Die Verleihung im Volkstheater verlief humorvoll und unterhaltsam.

Der österreichische Schauspieler Stefano Bernardin hat den renommierten Nestroypreis erhalten und dabei für große Überraschung sowie Heiterkeit gesorgt. Die Preisverleihung fand am Sonntagabend im Volkstheater in Wien statt, wo sich die anwesende Theaterkollegenschaft bei der Überreichung der Auszeichnung amüsieren konnte. Bernardin selbst war nicht physisch anwesend, sondern schaltete sich für diesen besonderen Moment über Video-Telefonat zu.

Verleihungsort und technische Umsetzung

Die Übertragung erfolgte aus einer ungewöhnlichen Perspektive: Bernardin befand sich an einem Autobahn-Pissoir in der Nähe von Amstetten. Dieser Ort befindet sich in einer Entfernung von 130 Kilometern zum Wiener Volkstheater. Die technische Verbindung funktionierte stabil genug, um die Zeremonie in Echtzeit zu ermöglichen. Bernardin nutzte die 15 Minuten des Ruhms, um sich virtuell mit der Welt zu umarmen. Dabei gedachte er zunächst der Mitbenutzer des Örtchens, bevor er an seine Familie, Freunde und Kollegen dachte.

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Publikumspreis und nominierte Künstler

Neben dem Hauptpreis wurde auch der Publikumspreis vergeben. Zu den unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten für diese Auszeichnung gehörten namhafte Persönlichkeiten der Wiener Theaterszene. Die Liste der Nominierten umfasste unter anderem Marianne Nentwich, Gerti Drassl und Stefanie Reinsperger. Auch diese Künstlerinnen und Künstler zeigten sich am Sonntagabend in den Theaterreihen des Volkstheaters von der humorvollen Seite der Veranstaltung. Sie lachten am Abend aus vollem Herzen, was die entspannte Atmosphäre der Gala unterstrich.

Reaktionen und mediale Aufmerksamkeit

Die ungewöhnliche Art der Preisüberreichung sicherte dem Verkehrsknotenpunkt im Mostviertel eine Randnotiz in der österreichischen Theatergeschichte. Der Ort wurde sogar mit dem fiktiven Ort Utzbach aus Thomas Bernhards Werk "Theatermacher" verglichen. Stefano Bernardin drückte seine Begeisterung überschwänglich aus und betonte, dass das Publikum das Wichtigste sei. Diese Geste wurde als reine Magie wahrgenommen, falls sie nicht inszeniert war, was sie ohnehin schon preiswürdig gemacht hätte.

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Einzigartiges Spektakel im österreichischen Theater

Die Szene bot eine ideale Vorlage für ein Theaterstück, das Männergespräche am Pissoir thematisiert. Solche Interaktionen sind oft kurz, lakonisch und verlegen, was sie zu einem perfekten Stoff für ein decouvrierendes Dramolett machen könnte, etwa in der Feder von Elfriede Jelinek. Es ist davon auszugehen, dass Stefano Bernardin in Zukunft nicht vor Rollenangeboten geschützt sein wird. Die mediale Resonanz war so groß, dass Gerüchte über ein mögliches Interesse aus Hollywood aufkamen.

Vergleich mit internationalen Preisträgern

Der Gag auf dem Autobahn-Pissoir ist ein Ereignis, das in der langen Geschichte der Academy Awards in Los-Angeles, umgangssprachlich Oscars, seinesgleichen sucht. Bislang hat eine ähnliche Situation noch nicht stattgefunden. Dies gilt trotz des Bad-Boy-Gehabens von Schauspielern wie Marlon Brando oder den Practical Jokes von George Clooney bei vergangenen Zeremonien. Die Veranstaltung im Volkstheater blieb somit ein unvergessliches und humorvolles Ereignis in der Saison.