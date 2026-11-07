Gedenken an Stefan Weber mit der Gala 'Exzess, Anarchie & Kult' im Wiener Weberknecht. Amadeus-Preisträger wird posthum geehrt, Livestream auf Okto.

Das Wiener Lokalkolorit wird am heutigen Tag durch eine spezifische Gedenkfeier für den verstorbenen Kulturbarden Stefan Weber geprägt. Das traditionelle Gürtellokal Weberknecht öffnet seine Pforten ab 16 Uhr für eine Veranstaltung mit dem programmatischen Titel 'Exzess, Anarchie & Kult'. Der Eintritt zu dieser besonderen Hommage erfolgt über eine freie Spende, was den demokratischen Geist des Künstlers widerspiegelt, der stets für direkte Teilhabe seines Publikums einstand.

Jugend und Gründung der Drahdiwaberl

Stefan Weber, der am 23. August 1942 in Wien geboren wurde, verbrachte seine Kindheit in einem Elternhaus mit kommunistischen Werten, wie er in späteren Jahren betonte. Bereits als Jugendlicher zeigte er ausgeprägte gesellschaftspolitische Interessen und beteiligte sich aktiv an der Besetzung der Kunstakademie in der Bundestrafse. Diese frühen Erfahrungen formten eine Radikalität, die ihn zeitlebens begleitete und seine spätere musikalische Karriere prägte. Die Leidenschaft für Musik entwickelte sich parallel dazu in der Mittelschule, wo ihm der Entschluss kam, eine eigene Band zu gründen. Die Inspiration schöpfte er aus dem Nachahmen von Rock 'n' Roll-Ikonen wie Elvis Presley und Bill Haley während seiner Skikurse, was ihn zur 'Abendattraktion' seiner Mitschüler machte.

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Die musikgeschichtliche Relevanz dieser Wurzeln wird durch die Bandgeschichte verdeutlicht. Weber gründete 1966 die Webbb's Crew, bevor sich das Ensemble 1969 in Drahdiwaberl umbenannte. Diese Gruppierung entstand im Geiste der 68er-Bewegung und sollte einen nachhaltigen kulturellen Abdruck hinterlassen. Selbst Generationen, die die Ära der Band nicht direkt miterlebten, verbinden mit diesem Namen ein spezifisches Klangbild. Die Musiker verfolgten von Anfang an die Intention, die wildeste Band Österreichs zu werden und sich durch theatralische Radikalität vom Mainstream abzugrenzen.

Theatrale Auftritte und politische Provokation

Die Konzerte der Drahdiwaberl unterschieden sich fundamental von den Auftritten ihrer zeitgenössischen Kollegen. Parallel zu den Wiener Aktionisten gestaltete die Formation ihre Shows als materielle und sinnliche Provokation. Bei diesen Auftritten wurden die Zuhörer regelmäßig mit Nahrungsmitteln beworfen, was die Grenzen zwischen Performance und Chaos verwischte. Diese aggressiven Live-Shows waren nicht nur als Schockmomente konzipiert, sondern dienten auch der dezidierten politischen Artikulation, die den Ruf der Band über viele Jahre hinweg bestimmte. Die Folgen dieser Inszenierung waren real: Es kam häufig zu Verhaftungen und gerichtlichen Auseinandersetzungen, die jedoch nichts an der Popularität der Gruppe änderten.

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Der kommerzielle Durchbruch gelang der Band jedoch erst verzögert. Trotz der medialen Aufmerksamkeit durch die Skandalauftritte vergingen mehr als ein Jahrzehnt, bis das erste Album veröffentlicht wurde. 1981 brachte Drahdiwaberl mit 'Psychoterror' die Debütplatte heraus. Ein weiterer Höhepunkt folgte 1983, als Stefan Weber im Duett mit Lukas Resetarits den Titel 'Lonely' veröffentlichte. Dieses Stück, Teil des Albums 'Werwolfromantik', erreichte die Spitze der heimischen Charts und markierte den einzigen großen kommerziellen Chart-Erfolg der Band in dieser Form.

Lehrerberuf und persönliche Hindernisse

Da der musikalische Erfolg und der daraus resultierende finanzielle Gewinn überschaubar blieben, sicherte sich Stefan Weber seine Existenz durch einen anderen Beruf. Seit 1970 unterrichtete er Zeichnen und Werken an einem Wiener Bundesrealgymnasium. Diese Position bot ihm die notwendige Sicherheit, um seine künstlerischen Experimente fortzuführen, ohne vollständig auf den Musikmarkt angewiesen zu sein. Weber erzählte später, dass konservative Kreise versuchten, ihn aus diesem Umfeld zu drängen. Der Schulleiter unterstützte ihn jedoch mit der Haltung, dass Ignoranz gegenüber bestimmten Kontroversen Schutz bot, solange keine offensichtlichen Grenzen überschritten wurden.

Trotz dieser Absprachen blieb Weber auf der Bühne vorsichtig, wenn es um nackte Körperschaft ging, um seine Anstellung nicht zu gefährden. Stattdessen konzentrierte er sich auf andere Formen der Zerstörung, wie das Zertrümmern von Mikroständern. Diese Strategie funktionierte lange, bis seine gesundheitliche Situation eine Veränderung erzwang. Seine Parkinsonerkrankung, an der er im Jahr 2018 verstarb, zwang ihn jedoch zur frühzeitigen Aufgabe seines Lehrpostens. Die Krankheit beeinträchtigte nicht nur seine körperliche Fitness, sondern beendete auch die aktive Laufbahn des Barden, der einst die Schule mit seiner Anwesenheit verunsichern konnte.

Auszeichnungen und Nachleben der Band

Die Anerkennung für das Lebenswerk von Stefan Weber kam in Form hoher staatlicher und branchenspezifischer Auszeichnungen. Im Jahr 2005 ehrte ihn die Österreichische Musikwirtschaft mit einem Amadeus Austrian Music Award für sein Lebenswerk. Zusätzlich erhielt er das Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien, was die offizielle Wertschätzung seiner kulturellen Leistung unterstrich. Die Mitglieder der Drahdiwaberl, zu denen auch die Jazz Gitti, Thomas Rabitsch, Falco und Webers Tochter Monika gehörten, trugen maßgeblich zu diesem Ruf bei. Monika Weber übernahm dabei oft die Rolle als Akteurin, die zuvor von Webers Frau innegehabt wurde.

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Der letzte offizielle Auftritt der Drahdiwaberl fand 2009 im Wiener Gasometer statt. Das Vermächtnis der Band lebt jedoch in der lokalen Kultur weiter. Die Feierlichkeiten im Weberknecht am heutigen Tag sind in zwei Teile gegliedert. In der Schweinderl-Lounge wird der Film 'Stefan Weber heißt das Schwein' gezeigt, während im Sauerei-Keller die Drahdiwaberl Tribute Kapelle konzertiert. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, bietet der Communitysender Okto eine Alternative. Die Gedenkveranstaltungen werden in zwei Teilen am 25. sowie 31. Dezember zur Primetime ausgestrahlt, um den legendären Wiener Musiker auch digital zu würdigen.