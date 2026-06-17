Stefan Posch nach Kieferverletzung: CT‑Scan geplant - Ausblick auf Turnierverbleib

Österreichs Linksverteidiger Stefan Posch erlitt im WM‑Eröffnungsspiel eine Kieferverletzung. Arzt Michael Fiedler kündigt ein CT‑Scan am Nachmittag an, um die Schwere zu bestimmen. Teamchef Rangnick hofft auf schnellen Einsatz, warnt jedoch vor möglichem Ausfall für den Rest des Turniers.

Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch wurde nach einem harten Zusammenprall im ersten WM-Spiel gegen Jordanien mit Schmerzen im Unterkiefer nach Hause gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der 28.

Spielminute, als Posch in einem Kopf-an-Kopf-Duell mit dem jordanischen Verteidiger Odeh Fakhoury zusammenstieß und dabei das Kiefergelenk auf der linken Seite traumatisierte. Laut Angaben des ÖFB-Arztes Michael Fiedler zeigte der 26‑jährige Linksverteidiger zwar keine sofortigen Anzeichen eines Bruchs, jedoch klagte er über deutliche Schmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit des Unterkiefers.

"Poschi ist soweit guter Dinge, aber wir müssen die Situation sehr genau prüfen", erklärte Fiedler im ORF‑Interview, während er gleichzeitig betonte, dass die weitere Behandlung erst nach einer computertomographischen Untersuchung eindeutig beurteilt werden könne. Im Anschluss an das Spiel hat das medizinische Team des ÖFB umgehend die notwendigen Schritte eingeleitet. Ein CT‑Scan ist für den späten Nachmittag geplant, sobald der entsprechende Scan‑Slot im Krankenhaus verfügbar ist.

Nach Abschluss der Bildgebung wird das Ärzteteam die Aufnahmen auswerten und das genaue Ausmaß der Verletzung feststellen. Sollte sich herausstellen, dass es sich lediglich um eine Prellung oder eine leichte Fraktur handelt, könnte Posch nach einer kurzen Regenerationsphase wieder zum Einsatz kommen. Sollte jedoch ein komplexer Kieferbruch bestätigt werden, wäre ein Ausfall für den Rest des Turniers wahrscheinlich, was sowohl für die Defensive als auch für das gesamte Team einen erheblichen Rückschlag bedeuten würde.

Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich bereits nach dem Spiel besorgt, jedoch mit der Hoffnung, dass der Spieler schnell wieder einsatzbereit sein könnte: "Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Wenn es das wäre, würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen.

" Die Öffentlichkeit und die Fans zeigen sich gleichermaßen besorgt und unterstützen ihren Mitspieler. In den sozialen Medien verbreiten sich zahlreiche Genesungswünsche, während Experten aus dem Fußball‑ und Medizinkreis die Situation analysieren. Der ÖFB hat zudem betont, dass sämtliche medizinischen Entscheidungen strikt nach den Vorgaben der FIFA‑Arztkommission und den internen Protokollen getroffen werden.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird das Trainerteam in enger Abstimmung mit dem Arztstab die weitere Vorgehensweise planen, um sowohl die Gesundheit des Spielers zu sichern als auch die sportlichen Ziele Österreichs im Turnier nicht zu gefährden. In der Zwischenzeit bleibt Posch unter ärztlicher Aufsicht, erhält Schmerzmittel und wird vorsichtig mobilisiert, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Die nächsten Stunden sind entscheidend, um Klarheit über den Verbleib des Spielers im laufenden Wettbewerb zu erhalten





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