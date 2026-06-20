Stefan Posch ist nach seinem Kieferbruch wieder im Teamtraining. Der 29-Jährige ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler und könnte bald wieder in das Team einsteigen. Die Mannschaft hofft, dass Posch schnellstmöglich wieder vollständig fit ist und wieder in das Team integriert werden kann.

Stefan Posch ist zurück im Teamtraining ! Der ÖFB hat ein Foto des Rechtsverteidigers auf Instagram gepostet, auf dem er im Trainingsoutfit und mit seiner Spezialschiene ausgestattet zu sehen ist.

Gute Neuigkeiten für Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft. Posch erlitt im Auftaktspiel gegen Jordanien nach einem Zusammenstoß einen Kieferbruch. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt. Das befürchtete WM-Aus blieb aber glücklicherweise aus.

Posch ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler und könnte wieder in das Team einsteigen. Konrad Laimer, Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene könnten als Ersatz für Posch in Frage kommen. Der 29-Jährige wird sich erst noch zeigen müssen, ob er bereit für einen Einsatz im WM-Kracher gegen Argentinien am Montag ist. Das Spiel findet in Dallas statt und könnte ein wichtiger Meilenstein für die österreichische Fußballnationalmannschaft sein.

Posch ist bereits wieder an den Trainingseinheiten teilgenommen und zeigt sich guter Gesundheit. Die Mannschaft hofft, dass Posch bald wieder vollständig fit ist und wieder in das Team einsteigen kann. Der 29-Jährige ist ein wichtiger Teil der österreichischen Fußballnationalmannschaft und seine Rückkehr wird sicherlich ein wichtiger Schritt für das Team sein. Die Mannschaft wird sich bemühen, Posch schnellstmöglich wieder in das Team zu integrieren und ihn für das Spiel gegen Argentinien vorbereiten zu können.

Posch wird sich auch bemühen, sich schnellstmöglich wieder auf das Spiel vorzubereiten und seine Fähigkeiten wieder zu entwickeln. Die Mannschaft hofft, dass Posch bald wieder vollständig fit ist und wieder in das Team einsteigen kann





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