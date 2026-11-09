Stefan Müller: Sternstunden der Dummheit - Wenn Fehler Geschichte machen

Historiker Stefan Müller analysiert in seinem neuen Buch glänzende Fehlleistungen der Menschheit. Von König Ludwig II. bis KI-Ära - warum dummes Verhalten oft gravierende Folgen hat.

Der österreichische Historiker und Journalist Stefan Müller deckt in seinem neuen Sachbuch "Sternstunden der Dummheit" jene historischen Momente auf, in denen exzentrische Fehlentscheidungen und naive Irrtümer den Lauf der Weltgeschichte nachhaltig prägten. Anstatt sich auf die Biografien einzelner Personen zu konzentrieren, analysiert Müller systematisch das Phänomen des dummen Verhaltens und seine verheerenden oder absurd-komischen Konsequenzen. Das Buch umfasst insgesamt 184 Seiten und liefert eine fundierte, aber unterhaltsame Betrachtung dessen, was er als die "glänzendsten Fehlleistungen" der Menschheitsgeschichte bezeichnet.

Vom Holozän ins Stupidozän

Müller definiert einen neuen geologischen und kulturellen Einschnitt, den er als "Stupidozän" bezeichnet, in Abgrenzung zum vor etwa 10.000 Jahren begonnenen Holozän, in dem der Mensch die Landwirtschaft erfand. In dieser neuen Epoche beginnt das von der Menschheit geprägte System und die Umwelt zunehmend, den Menschen selbst zu verändern. Als konkretes Beispiel für diese Entwicklungslinie führt der Autor die Künstliche Intelligenz an, die er als symptomatisches Merkmal dieser Phase identifiziert. Der Übergang von der landwirtschaftlichen Revolution zur digitalen Transformation wird hierbei nicht als rein technischer, sondern als kognitiver und verhaltensbedingter Wandel gedeutet.

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Exzentrizität und politische Abwahl

Eines der detailliert untersuchten Beispiele ist das Verhalten des bayerischen Monarchen, das im März 1848 zu seiner Abdankung führte. Müller beschreibt, wie das exzentrische Auftreten des Herrschers in München zu einem öffentlichen Skandal beitrug und folgenreiche Fehlentscheidungen nach sich zog. Dieses Kapitel dient der Illustration davon, wie persönliche Unangepasstheit und mangelnde politische Taktik selbst hochrangige Institutionen zum Einsturz bringen können. Der Fall dient als historisches Lehrstück dafür, dass Intelligenz allein nicht ausreicht, um politisches Überleben oder sozialen Erfolg zu garantieren, wenn fundamentale soziale Normen ignoriert werden.

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Mythen, Lügen und globale Krisen

Neben historischen Herrschern widmet sich das Werk auch der Psychologie von Massenwahn und systemischen Täuschungen. Müller zitiert eine Anekdote über einen Trickbetrüger, der behauptete, Benzin im Labor herstellen zu können. Seine Zuhörer glaubten ihm, planten den Bau einer riesigen Fabrik in Madrid und erschufen dabei indirekt die Grundlage für einen der schlimmsten Diktatoren der Geschichte, der zur Lachnummer der Welt wurde. Ein weiteres drastisches Beispiel ist der "Hexenhammer", der nach Schätzungen zum Tod von 50.000 Menschen beitrug. Diese historischen Mythen gewinnen heute in Form von Verschwörungserzählungen über Computerchips in Impfungen oder angebliche satanische Eliten neue Brisanz.

Sicherheitstermine für Lesungen in Wien

Stefan Müller präsentiert die Inhalte seines Buches "Sternstunden der Dummheit" einem breiten Publikum bei zwei öffentlichen Lesungen in Österreich. Am 29. November steht ab 10:30 Uhr eine Lesung im Rahmen der Buch Wien an, bei der der Autor direkt mit dem Publikum in Dialog tritt. Einen weiteren Termin gibt es am 4. Dezember ab 19 Uhr im Wiener Buchcafé Melange. Diese Termine bieten die Möglichkeit, die im Buch diskutierten Themen der "gefährlichen Dummheit", die oft intelligente und mächtige Menschen befällt, persönlich zu diskutieren und die aktuelle Relevanz historischer Fehler in der modernen Gesellschaft zu hinterfragen.