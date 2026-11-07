Stefan Krammer: Jüngster Bürgermeister Österreichs nach 42-jähriger Geschichte

Stefan Krammer wurde mit 22 Jahren der jüngste Ortsherrscher in der Geschichte Österreichs. Der junge Politiker aus Oberösterreich sieht dies als Chance für mehr Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik.

Der 22-jährige Stefan Krammer hat ein neues Kapitel in der Geschichte der österreich ischen Kommunalpolitik geschrieben. Mit seiner Wahl zum Bürgermeister gilt er nun als der jüngste Amtsinhaber in dieser Funktion, der das Land je hervorgebracht hat. Diese historische Auszeichnung markiert einen deutlichen Generationenwechsel in der lokalen Führungsspitze und unterstreicht die wachsende Bedeutung junger Stimmen in der Entscheidungsfindung auf Gemeindeebene.

Aktive Mitgestaltung in der Kommunalpolitik

Krammer betrachtet seine Ernennung nicht als bloßes Ehrendiplom, sondern als konkrete Möglichkeit, aktiv am Geschehen in seiner Gemeinde mitzuwirken. Er möchte prove, dass auch jüngere Generationen die Fähigkeit und den Willen haben, Verantwortung zu übernehmen und konkrete Veränderungen voranzutreiben. Für ihn ist die lokale Politik ein Feld, auf dem man durch Engagement wirklich etwas bewegen kann, anstatt nur passiv den Ereignissen zuzusehen. Diese Haltung hat ihn bereits seit 2022 in der Kommunalpolitik verankert, wo er erste Erfahrungen sammeln konnte.

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Politische Bildung als Schlüsselfaktor

Einer der wesentlichen Gründe für Krammers politisches Engagement liegt in seiner persönlichen Biografie und seinem Bildungsweg. Er betont, dass eine fundierte politische Bildung in der Schule eine große Rolle für sein Verständnis von Demokratie und Verantwortung gespielt hat. Ebenso schätzt er ein gesundes Maß an Allgemeinwissen, das ihm hilft, politische Zusammenhänge einzuordnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Kombination aus schulischer Vorbildung und persönlichem Interesse hat den Weg für seine Karriere geebnet und ihm das nötige Selbstvertrauen gegeben, sich einer Herausforderung wie dem Bürgermeisteramt zu stellen.

Appell an die eigene Generation

Neben seiner eigenen Amtsübernahme sieht Krammer eine wichtige Aufgabe darin, andere junge Menschen zu ermutigen. Er fordert Gleichaltrige auf, sich etwas zuzutrauen und den Mut zu haben, politische Verantwortung zu übernehmen. In seinen Augen ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man scheitert, was jedoch Teil des Lernprozesses ist. Viel gravierender sei es jedoch, sich nicht einzubringen und die Chancen auf Mitgestaltung zu ignorieren. Sein Botschaft an die Jugend lautet, Risiken einzugehen und nicht zu zögern, wenn es darum geht, die eigene Stimme in politischen Prozessen zu erheben.

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Fortschritt bei jungen Ortschefs in Österreich

Krammers Erfolg ist Teil eines größeren Trends in der österreichischen Politik. Insgesamt gibt es im gesamten Bundesgebiet 194 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren. Diese Zahl zeigt, dass der Anteil junger Führungskräfte in der Lokalpolitik stetig wächst und etabliert ist. Innerhalb dieser Gruppe sind die Amtsinhaber sogar noch jünger: In 18 Gemeinden wird die Gemeindeleitung von Personen geführt, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In Oberösterreich, wo Krammer tätig ist, sind 42 Gemeinden von solchen jüngeren Amtsträgern geleitet.

Datensatz zum Alter der Amtsträger

Die jüngste Bürgermeisterin des Landes ist 30 Jahre alt und kommt aus Hofkirchen im Traunkreis, im Bezirk Linz-Land. Diese Information rundet das Bild des demografischen Wandels in der österreichischen Kommunalpolitik ab. Auf regionaler Ebene ist Alexander Leutgeb, der 28-jährige Bürgermeister von Baumgartenberg, der jüngste Ortschef in Oberösterreich. Beide Fälle, neben dem Rekordhalter Krammer, demonstrieren, dass junge Menschen bereits heute auf allen Ebenen der lokalen Verwaltung wichtige Ämter innehaben und die Politik mitgestalten.