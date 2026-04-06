Stefan Fink: Schockstarre ist keine Option – Österreich muss Krisen offensiv angehen

KPMG-Chefvolkswirt Stefan Fink analysiert die aktuelle Wirtschaftslage, die Rolle der EZB, die Herausforderungen für Österreich und fordert ein proaktives Krisenmanagement. Er warnt vor Stagflation, diskutiert Zinserhöhungen und staatliche Eingriffe und beleuchtet die Auswirkungen auf Unternehmen und Bürger.

„Schockstarre ist keine Handlungsoption“, betont Stefan Fink und fordert Österreich auf, proaktiv mit aktuellen Krisen, wie der Energiekrise , umzugehen. Der Chefvolkswirt der KPMG und Wirtschaft sprofessor an der FH Steyr äußert sich zu Zinsen, der Europäischen Zentralbank ( EZB ) und den Hausaufgaben für Österreich.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten, konfrontiert als Experte für Risikomanagement, wird Fink gefragt, ob das politische Risiko, das durch Konflikte wie den Krieg im Nahen Osten oder den Krieg Russlands gegen die Ukraine entsteht, überhaupt noch zu managen sei. Fink antwortet, dass es keine Alternative gibt, da die schlechteste aller Entscheidungen keine Entscheidung ist und Schockstarre keine Option darstellt. Er betont die Notwendigkeit, Risiken zu managen und fordert Unternehmen auf, ihre Risiken zu identifizieren, lebensnotwendige Aspekte zu bewerten und ihre Flexibilität zu prüfen. Fink erinnert daran, dass Unsicherheiten stets existierten und verweist auf die Rezession, die Europa gerade durchgemacht hat.In Bezug auf die Wirtschaftslage erwartet Fink eine Abkühlung, schließt jedoch eine Rezession von der Härte, wie zu Beginn der Covid-Pandemie, aus. Er warnt vor einer möglichen Stagflation, verursacht unter anderem durch steigende Ölpreise, die sich inflationär auswirken. Er rechnet damit, dass die Inflation von den prognostizierten 1,9 bis 2 Prozent auf 3,5 bis 4 Prozent steigen könnte. Fink erklärt, dass eine höhere Inflation durch steigende Spritpreise tendenziell die wirtschaftliche Aktivität dämpft, was wiederum preissenkend wirken kann, was sich von der Situation im Jahr 2022 unterscheidet, in der zweistellige Inflationsraten herrschten. Im Kontext steigender Inflation erwarten viele Marktteilnehmer Zinserhöhungen durch die Notenbanken. Fink geht davon aus, dass die EZB Zinsschritte ankündigen wird, was wichtig sei, aber möglicherweise weniger Schritte als erwartet. Er betont, dass die EZB die Inflation mittelfristig mit einer Perspektive von 18 bis 24 Monaten steuert.Fink diskutiert auch das Dilemma der EZB, die Inflation niedrig zu halten, aber gleichzeitig eine Abwürgung der Wirtschaft durch höhere Zinsen verhindern muss. Er sieht die EZB sogar in einem Trilemma, da steigende Zinsen, insbesondere langfristige, auch die Finanzierungskosten für Staatsanleihen erhöhen, was die Schuldenstände der Staaten steigen lässt und die Finanzierbarkeit beeinträchtigen könnte. Zum Thema staatliche Eingriffe in die Preise, wie beispielsweise Preisdeckel für Benzin, sieht Fink dies kritisch, da dies die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Er befürwortet stattdessen Maßnahmen, um die Folgen für einkommensschwache Schichten abzufedern. Bezüglich des Verkaufs heimischer Betriebe an ausländische Investoren teilt Fink die Sorge nur bedingt. Er verweist auf den hohen Anteil ausländischer Unternehmen an Bruttowertschöpfung, Investitionen und Beschäftigung und betont, dass die Schlüsselfunktionen wie Forschung erhalten bleiben müssen, um Abwanderung zu verhindern. Abschließend thematisiert Fink die Herausforderungen des Sparens für den Finanzminister und betont die Notwendigkeit strategischer Änderungen und eine Abkehr von automatischen Reaktionen des Staates auf externe Schocks. Er fordert, am Beispiel Treibstoff, die Reduzierung der Abhängigkeit vom Ausland





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