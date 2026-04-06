Stefan Fink: Schockstarre ist keine Handlungsoption in Krisenzeiten

KPMG-Chefvolkswirt Stefan Fink fordert von Österreich einen aktiven Umgang mit der Energiekrise und anderen Herausforderungen. Im OÖNachrichten-Podcast spricht er über Zinsen, die EZB, politische Risiken und die Notwendigkeit, sich flexibel an veränderte Bedingungen anzupassen.

„Schockstarre ist keine Handlungsoption“, betont Stefan Fink und fordert von Österreich einen proaktiven Umgang mit aktuellen Krisen, insbesondere der Energiekrise . Als Chefvolkswirt der KPMG und Wirtschaft sprofessor an der FH Steyr beleuchtet er im Gespräch mit Dietmar Mascher im OÖNachrichten-Podcast die komplexen Zusammenhänge von Zinsen , der Europäischen Zentralbank ( EZB ) und den anstehenden Hausaufgaben für Österreich .

Im Fokus des Interviews steht die Bewältigung politischer Risiken, die durch Konflikte wie den Krieg im Nahen Osten oder den Krieg in der Ukraine entstehen. Fink unterstreicht die Notwendigkeit aktiven Handelns, da Stillstand die schlechteste aller Optionen darstellt. Er betont die Wichtigkeit, Risiken als Unternehmer zu identifizieren, lebensnotwendige Aspekte zu priorisieren und Flexibilität zu bewahren. Dabei verweist er auf die inhärenten Unsicherheiten, die Wirtschaft seit jeher begleiten. Er analysiert die aktuelle wirtschaftliche Lage, die von einer bereits durchlaufenen Rezession in Europa geprägt ist, und erörtert die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abkühlung, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Fink prognostiziert, dass eine so gravierende Rezession, wie zu Beginn der Covid-19-Pandemie, unwahrscheinlich ist. Er warnt jedoch vor der Gefahr einer Stagflation, einer Kombination aus Stagnation und Inflation, die unter anderem durch steigende Ölpreise befeuert wird. Die Auswirkungen steigender Spritpreise, die sich inflationär auswirken, werden ebenfalls thematisiert. Fink erwartet, dass die prognostierten Inflationsraten von 1,9 bis 2 % nicht realistisch sind und eine Inflation von 3,5 bis 4 % wahrscheinlicher ist. Er erklärt, dass steigende Spritpreise tendenziell die wirtschaftliche Aktivität dämpfen, was wiederum preissenkend wirken kann, eine andere Dynamik als 2022. Weiterhin spricht Fink über die Reaktion der Notenbanken auf die steigende Inflation, insbesondere die zu erwartenden Zinserhöhungen. Er schätzt, dass die EZB in diesem Jahr Zinserhöhungen in drei Schritten um insgesamt 0,75 Prozentpunkte vornehmen könnte. Dabei betont er die mittelfristige Ausrichtung der EZB auf eine Perspektive von 18 bis 24 Monaten und die Bedeutung der Kommunikation von Zinsschritten. Er gibt eine Einschätzung zur EZB und deren Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und wirtschaftlicher Abwürgen. Fink spricht von einem Trilemma, da höhere Zinsen auch die Finanzierungskosten für Staatsanleihen erhöhen, was die Schuldenstände der Staaten beeinflusst. Er geht auf die Problematik staatlicher Eingriffe in die Preisgestaltung ein und bewertet Deckel auf Benzinpreise als wenig zielführend. Er empfiehlt stattdessen Maßnahmen zur Unterstützung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen. Ein weiteres Thema ist die Entwicklung inländischer Unternehmen, die an ausländische Investoren verkauft werden. Fink teilt die Sorge um einen Ausverkauf nur bedingt, weist aber auf die Bedeutung von Schlüsselfunktionen wie Forschung und Entwicklung hin. Er betont die Notwendigkeit, den Standort durch Maßnahmen wie Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um eine Abwanderung zu verhindern. Abschließend thematisiert Fink die Herausforderungen der Finanzpolitik, insbesondere die Sparmaßnahmen des Finanzministers und die Vorschläge des Fiskalrats. Er erörtert die Schwierigkeiten Österreichs beim Sparen und die Notwendigkeit strategischer Änderungen. Fink kritisiert den Automatismus, mit dem der Staat auf externe Schocks reagiert, und plädiert für eine Reduzierung der Abhängigkeit vom Ausland, beispielsweise im Bereich der Energieversorgung





nachrichten_at / 🏆 16. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Energiekrise Inflation EZB Zinsen Risikomanagement Wirtschaft Stagflation Rezession Finanzpolitik Österreich

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

In Belarus finden die Toten keine RuheDas belarussische Regime ­entscheidet, wer begraben ­werden darf, wessen Gräber ­besucht werden dürfen und über welche Todesfälle gesprochen wird.

Weiterlesen »

Großeinsatz am Karsamstag! Feuer-Inferno auf BauernhofBrand Bezirk Völkermarkt: Großaufgebot der Feuerwehr verhindert Ausbreitung am Karsamstag. Keine Verletzten, hoher Sachschaden.

Weiterlesen »

Lob für Zivilcourage - Ex-Gastronom (79) stellte einen SerientäterAuf frischer Tat ertappt hat ein Ex-Gastronom einen Autoknacker, der seinen Pkw plündern wollte. Der Pensionist zeigte Courage. Jetzt sitzt der ...

Weiterlesen »

Gefangenenaustausch Ukraine-Russland: Ein Weg aus der Hölle und in einen neuen KampfDie Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft ist ein Weg, der weit über die körperliche Rückkehr hinausgeht. Der Gefangenenaustausch bietet einen kleinen Hoffnungsschimmer, doch die Heimkehrer kämpfen mit Traumata und der Reintegration in die Gesellschaft.

Weiterlesen »

Kult-Show abgesetzt! Stefan Mross bricht sein Schweigen'Immer wieder sonntags' Aus: Stefan Mross nimmt Abschied von der Kult-Schlagershow. Finale Staffel 2026, Fans kämpfen für Erhalt.

Weiterlesen »

'Im Kindergarten beschimpft' – ORF-Star über RassismusRassismus in Österreich: ZiB-Moderator Stefan Lenglinger spricht im 'Mindgames'-Podcast offen über Diskriminierung, Herkunft und Karriere.

Weiterlesen »