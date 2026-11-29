Der Österreicher Stefan Brennsteiner setzt die Laufbestzeit im Riesenslalom von Copper Mountain. Lucas Pinheiro Braathen und Sam Maes folgen mit knappen Rückständen.

Stefan Brennsteiner sicherte sich die Halbzeit-Führung im Riesenslalom-Weltcup in Übersee. Der 35-jährige Österreicher erreichte in Copper Mountain die Laufbestzeit und führte die Ski-Elite im ersten Durchgang an. Damit setzte er klare Akzente im Kampf um die Podestplätze.

Brennsteiner zeigte eine überragende Leistung und fuhr mit 0,33 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Lucas Pinheiro Braathen. Dahinter folgte der Belgier Sam Maes mit einem Rückstand von 0,41 Sekunden auf den Spitzenreiter. Die schnelle Zeit demonstrierte die hohe Klasse des österreichischen Teams.

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Stefan Brennsteiners Strategie und Zufriedenheit

Stefan Brennsteiner zeigte sich im Anschluss an das Rennen sehr zufrieden mit seiner Fahrweise. Er erklärte, dass nur wenige Aspekte seiner Leistung nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Obwohl er ursprünglich Zweifel hegte, da ihm solche schnellen Läufe nicht grundsätzlich liegen, konnte er diese Unsicherheit ausräumen.

Bereits im Vorjahr konnte Stefan Brennsteiner in dieser spezifischen Rennstrecke die Führung nach dem ersten Durchgang innehaben. Für die Umwandlung dieser Pausenführung in einen finalen Sieg nennt der erfahrene Skirennfahrer konkrete Vorbereitungsmaßnahmen. Er plant, vor dem zweiten Lauf gezielt Laktat aus den Beinen zu bekommen.

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Knappe Rückstände und direkte Konkurrenten

Lucas Pinheiro Braathen liegt mit 0,33 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Rang. Der Norweger gehört zur absoluten Weltspitze und wird als Hauptkonkurrent für das Finale gehandelt. Seine Position ist stark, aber nicht unangreifbar.

Sam Maes aus Belgien liegt mit 0,41 Sekunden差距 hinter dem österreichischen Spitzenreiter. Die knappen Abstände im Spitzengruppe deuten auf ein sehr enges Rennen im zweiten Durchgang hin. Die Unterschiede sind minimal, was jedem Teilnehmer realistische Siegchancen einräumt.

Österreichischer Erfolg mit Joshua Sturm und Raphael Haaser

Joshua Sturm erzielte mit der hohen Startnummer 22 einen beeindruckenden fünften Platz. Sein Rückstand auf die Führung beträgt 1,09 Sekunden. Damit überholte er den Schweizer Superstar Marco Odermatt, der auf Rang sechs landet.

Marco Odermatt weist einen Rückstand von 1,14 Sekunden auf. Seine Position im fünften und sechsten Bereich macht ihn zu einem wichtigen Faktor für das Gesamtergebnis. Die österreichischen Fahrer beweisen erneut ihre Dominanz in dieser Disziplin.

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Auch Raphael Haaser konnte sich für die Top Ten qualifizieren. Er liegt auf dem neunten Platz mit einem Rückstand von 1,32 Sekunden. Damit hat ein weiterer Österreicher eine gute Ausgangsposition für das Finale.

Weitere Ergebnisse und Ausblick auf das Finale

Marco Schwarz belegte den 13. Platz im Feld. Sein Rückstand auf die Führung beträgt 1,64 Sekunden. Er muss im zweiten Durchgang noch deutlich zulegen, um die Top-Platzierungen zu erreichen. Die österreichische Delegation ist jedoch weiterhin stark vertreten.

Die knappen Zeitdifferenzen versprechen ein spannendes Finale. Die Athleten müssen im zweiten Durchgang ihre Form abrufen und Fehler vermeiden. Besonders die Taktik im Umgang mit den Pausen ist entscheidend.