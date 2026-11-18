Ein Mann namens Stefan B. hat über 100 fehlerhafte Zustellungen erlitten, weil Nachbarn denselben Namen tragen. Die Österreichische Post reagiert mit Sensibilisierung, doch das Problem bleibt bestehen.

Stefan B., ein 38-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses, leidet seit Jahren unter einem unverhältnismäßig hohen Aufkommen an falscher Post. Die Ursache liegt in der Tatsache, dass mehrere Nachbarn denselben Nachnamen wie er tragen. Diese Namensgleichheit führt regelmäßig dazu, dass Briefe und Pakete nicht bei ihrem eigentlichen Empfänger landen, sondern im Briefkasten von Stefan B. verschwinden. Das Problem ist so gravierend, dass er bereits wichtige Dokumente und Termine aufgrund dieser Unordnung zu riskieren drohte.

Umfang der fehlgeschlagenen Zustellungen

Der 38-Jährige dokumentiert die Vorfälle seit zwei Jahren systematisch. Seit Beginn dieser Protokollierung im Jahr 2021 sind ihm explizit 65 Sendungen bekannt geworden, die fehlerhaft zugestellt wurden. Wenn man jedoch die Fälle berücksichtigt, die vor dieser Zeit passiert sind, beläuft sich die Gesamtzahl der falsch zugestellten Briefe auf mehr als 100. Diese Zahl illustriert das Ausmaß des administrativen Chaos, das sich aus der identischen Namensgebung und der räumlichen Nähe ergibt. Die Dokumentation dient ihm als Beweis für die Häufigkeit der Fehler, die von der Zustellkraft begangen werden.

Also read Freispruch nach 13 Jahren: Monica Busetto in Venedig freigelassen

Die Situation ist besonders prekär, da Stefan B. seit 2021 in einem Wohnblock mit insgesamt 16 Parteien lebt. Direkt über ihm wohnt eine weitere Familie mit exakt demselben Familiennamen. In solchen Strukturen ist die Gefahr von Verwechslungen naturgemäß erhöht. Stefan griff bereits einmal selbst in den Prozess ein, als er einen Postboten beobachtete, der vor den Briefkästen stand und offensichtlich versuchte, die Namen auf den Umschlägen mit den Beschriftungen an den Kästen abzugleichen. Um Zeit zu sparen, half Stefan dem Mann kurzerhand dabei, die Sendungen den korrekten Fächern zuzuordnen.

Reaktion und Stellungnahme der Österreichischen Post

Stefan B. hat das Problem frühzeitig eskaliert und sich seit 2021 wiederholt an den Kundenservice der Österreichischen Post gewandt. Er suchte nach einer nachhaltigen Lösung für die chronische Fehlzustellung. Im Juni dieses Jahres erhielt er eine Rückmeldung von der Post, dass die für die Zustellung zuständige Mitarbeiterin intern als sensibilisiert eingestuft worden sei. Die Post bestätigte, dass die Anfrage zum Anlass genommen wurde, um die Zustellerin nochmals für eine korrekte und sorgfältigere Zustellung zu schulen.

Advertisement

In einer offiziellen Stellungnahme zur Anfrage betonte die Österreichische Post, dass in der Vergangenheit aufgrund der gleichen Nachnamen tatsächlich vereinzelt zu Verwechslungen bei der Zustellung gekommen seien. Das Unternehmen räumt ein, dass die Situation außergewöhnlich ist, da hier sowohl die Adresse als auch der Nachname identisch sind. Grundsätzlich gilt jedoch die Vorgabe, dass Briefe immer anhand der vollständigen Adresse zugestellt werden müssen und nicht allein nach dem Nachnamen sortiert werden dürfen. Die Post weist darauf hin, dass gerade in Mehrparteienhäusern die Angabe der Stiege und der Türnummer unerlässlich für eine eindeutige Zuordnung ist.

Praktische Auswirkungen und aktuelle Lage

Trotz der behaupteten Sensibilisierung der Zustellerin bleibt die Lage für Stefan B. weiterhin kompliziert. Die Kombination aus identischem Vornamen und Nachnamen sowie der räumlichen Direktnachbarschaft erschwert die Arbeit der Boten erheblich. Die Post erklärt, dass dies eine besondere Situation darstellt, die über das normale Maß an Verwechslungsgefahr hinausgeht. Stefan B. bleibt jedoch skeptisch, da die Anzahl der dokumentierten Fehler hoch bleibt.

Die Erfahrung von Stefan B. zeigt, wie anfällig das Postsystem bei ungewöhnlichen Adresskonstellationen sein kann. Für ihn hat dies persönliche Konsequenzen, da er befürchtet, wichtige Arzttermine oder behördliche Mitteilungen zu verpassen. Die Dokumentation der 65 neuen Fälle seit 2021 unterstreicht die Persistenz des Problems. Bis eine technische oder organisatorische Lösung gefunden wird, bleibt er auf die manuelle Korrektur durch den Zusteller und seine eigene Intervention angewiesen, um den Posteingang zu sortieren.