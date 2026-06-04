STC fixiert Einzug ins Halbfinale in der Tennis-Bundesliga der Herren

Der STC hat in der Tennis-Bundesliga der Herren am Donnerstag den Einzug ins Halbfinale fixiert. Die Salzburger gewannen auswärts bei Schwaz mit 6:3 und genießen somit in der Runde der letzten vier Heimrecht.

Der STC hat in der Tennis-Bundesliga der Herren am Donnerstag den Einzug ins Halbfinale fixiert. Die Salzburger gewannen auswärts bei Schwaz mit 6:3 und genießen somit in der Runde der letzten vier Heimrecht.

Im vergangenen Jahr kürte sich der STC zum Bundesliga-Meister und auch heuer sind die Salzburger auf einem sehr guten Weg. Am Donnerstag gewannen sie in Schwaz auch das dritte Gruppenspiel und fixierten damit vorzeitig den Einzug ins Halbfinale. Wir sind einfach eine richtig geile Truppe, haben auf und neben den Platz viel Spaß, freute sich Benni Emesz, der sein Einzel gewann.

Neben ihm schrieben auch Andrej Martin, Gabriel Schmidt und Maxi Neuchrist im Single an, zudem gab es noch Doppelsiege für Neuchrist/Kößler und Aichhorn/Schmidt. Unser erstes großes Ziel haben wir erreicht, wir sind sehr glücklich, meinte Schmidt. Das Halbfinale werden die Salzburger am 27. Juni im Volksgarten bestreiten.

Davor wartet zum Abschluss der Gruppenphase aber noch ein Heimspiel gegen Steyr am Samstag





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

STC Tennis-Bundesliga Herren Halbfinale Salzburger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open 2026Alexander Zverev steht als letzter verbliebener Top-Starspieler in den Top-4 der French Open 2026. Der Deutsche entledigte sich im Viertelfinale des Spaniers Rafael Jódar und ist nun zwei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere entfernt.

Read more »

Tennis-French-Open: Zverev trifft auf Mensik, Kostjuk trifft auf AndrejewaDer deutsche Titelfavorit Alexander Zverev trifft im Halbfinale des Männer-Einzels auf den Tschechen Jakub Mensik, während die Russin Mirra Andrejewa und die Ukrainerin Marta Kostjuk im Frauen-Halbfinale aufeinander treffen. Zverev hatte bereits einen Titelgewinn in Roland Garros und ist in Titelform, Mensik hingegen ist in seiner Karriere noch nie in einem Grand-Slam-Halbfinale gewesen.

Read more »

Märchen geht weiter! Chwalinska im HalbfinaleDas Tennis-Märchen der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska bei den French Open geht weiter. Die 24-Jährige zog am Mittwoch in Paris durch einen ...

Read more »

Aus für Sabalenka in Paris: Schnaider nach Comeback im HalbfinaleDie Belarusin Aryna Sabalenka verlor überraschend gegen die Russin Diana Schnaider in drei Sätzen bei den French Open. Nach klarer Führung im zweiten Satz gab Sabalenka das Spiel aus der Hand und verlor den Entscheidungssatz mit 0:6. Schnaider zieht erstmals ins Grand-Slam-Halbfinale ein.

Read more »