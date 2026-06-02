Stau-Lawine auf den Nord-Süd-Transitachsen: Autofahrer sollten ausreichend Zeit einplanen

Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verzögerungen auf den wichtigsten Reiserouten des Landes. Besonders kritisch dürfte die Lage auf der Brennerautobahn werden. Vor der Baustelle bei der Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg sind lange Wartezeiten nahezu vorprogrammiert.

Wer in den nächsten Tagen unterwegs ist, sollte ausreichend Zeit einplanen. Besonders auf den großen Nord-Süd-Transitachsen drohen teils stundenlange Verzögerungen. Autofahrer müssen mit einer regelrechten Stau -Lawine rechnen.

Die Rückreise aus Bayern und Baden-Württemberg rollt eine starke Welle Richtung Norden, gleichzeitig nutzen zahlreiche Österreicher das verlängerte Wochenende für Kurzurlaube und Ausflüge. Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verzögerungen auf den wichtigsten Reiserouten des Landes. Besonders kritisch dürfte die Lage auf der Brennerautobahn werden. Vor der Baustelle bei der Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg sind lange Wartezeiten nahezu vorprogrammiert.

Auch auf der Tauern Autobahn vor den Tunnelbereichen und Mautstellen sowie auf der Pyhrn Autobahn bei mehreren Baustellenabschnitten drohen kilometerlange Staus. An den Grenzen wird die Geduld der Reisenden ebenfalls auf die Probe gestellt. Vor dem Karawankentunnel und bei Spielfeld ist bei der Einreise mit Verzögerungen zu rechnen. Richtung Deutschland könnten sich vor den Grenzübergängen Kufstein, Walserberg und Suben lange Fahrzeugkolonnen bilden.

Bereits ab Mittwochnachmittag dürfte der Verkehr deutlich zunehmen. Viele Urlauber starten schon vor dem Feiertag ins verlängerte Wochenende, weshalb auf den Ausfallsstraßen der Städte dichter Verkehr erwartet wird. Der große Rückreiseverkehr setzt laut ÖAMTC vor allem am Samstag Richtung Deutschland ein. Am Sonntag sorgen dann Tagesausflügler und Kurzurlauber erneut für volle Straßen und Staus vor den Stadteinfahrten.

Neben dem Reiseverkehr kommen mehrere Großveranstaltungen hinzu. In Salzburg führen das Gaisbergrennen und die damit verbundenen Sperren in der Altstadt zu Einschränkungen. Die Großglockner Hochalpenstraße wird am Sonntagvormittag wegen des Radrennens "Glocknerkönig" gesperrt. In der Steiermark lockt das Erzbergrodeo tausende Motorsport-Fans an, weshalb es auf der Eisen Straße zwischen Traboch und Hieflau zeitweise zu Verzögerungen kommen dürfte





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