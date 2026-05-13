Stau auf Autobahnen und im Innensenraum - がんばろう！

Ein ÖAMTC-Verkehrsexperte, Harald Lasser, hat berichtet, dass Verkehrsüberlastung und mehrere an sich glimpflich ausgegangene Unfälle zu Verkehrsstillständen im Großraum der Bundeshauptstadt geführt haben. Vor allem die Verkehrswege aus dem Süden in Richtung Norden waren betroffen, wie beispielsweise die A21 und die A4, sowie die innerstädtische Infrastruktur. Lasser erwarte, dass der Fokus weiterhin auf der validez bleiben wird, da die Problematik voraussichtlich bis in die späteren Abendstunden bestehen bleibt.

Harald Lasser vom ÖAMTC berichtete, dass Verkehr süberlastung und mehrere an sich glimpflich ausgegangene Unfälle zum Stillstand im Großraum der Bundeshauptstadt führten. Schwerpunktmäßig waren vor allem die Verkehr swege aus dem Süden in Richtung Norden betroffen.

So gab es einen Stau von der Hinterbrühl auf der A21 Außenringautobahn in Richtung Norden bis zum Knoten Prater auf der Tangente (A23), was rund 20 Kilometer Blechkolonne ausmachte. Auch die A4 (Ostautobahn) stand zwischen Schwechat und Wien still. Viele Lenkerinnen und Lenker versuchten aufgrund dessen, über die Verkehrswege in Simmering auszuweichen, wo es zu Unfällen mit Blechschäden kam. Auch dort, etwa in der Etrichstraße oder Freudenauer Hafenstraße, ging nichts mehr.

Stau gab es ferner auf der Donauuferautobahn (A22) in Richtung A23 ab der Reichsbrücke. Auf der A23 setzte sich der Stillstand bis nach Breitenlee zur S2 fort. Überlastet waren Lasser zufolge auch die innerstädtischen Verbindungen.

"Das wird uns noch länger in Atem halten, voraussichtlich bis in die späteren Abendstunden", meinte der Verkehrsexperte. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsstillstände Unfälle Autobahnen Innensenraum ÖAMTC Verkehrsexperte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stau-Gefahr zum Feiertag - Achtung, Autofahrer! Hier wird’s besonders schlimmChristi Himmelfahrt: Staus und Straßensperren in Österreich erwartet. ÖAMTC-Tipps zu Rettungsgasse, Ausflugsverkehr und aktuellen Verkehrsinfos.

Read more »

Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland anSteigende Ölpreise haben die deutsche Inflation im April auf den höchsten Stand seit Jänner 2024 getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 ...

Read more »

Israel kritisiert Gleichsetzung mit TerroristenIsrael reagiert mit scharfer Kritik auf die neuen EU-Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland und bezeichnet ...

Read more »

Radikaler Auftritt: Montenegro macht auf gruselig'Nova Zora' im ESC-Halbfinale: Montenegro setzt mit Tamara Živković auf radikale Dunkelheit, kunstvolle Performance und starke visuelle Statements.

Read more »

Trump bricht zu hochkarätiger China-Reise auf: Handel, Iran und diplomatische Signale im FokusUS-Präsident Donald Trump ist zu seiner ersten China-Reise seit 2017 aufgebrochen. Im Mittelpunkt stehen Handelsverhandlungen, diplomatische Initiativen im Iran-Konflikt und bilaterale Gespräche mit Xi Jinping. Eine prominente Wirtschaftsdelegation begleitet den Präsidenten.

Read more »

Neue Angriffswelle! Putin überzieht Ukraine mit DrohnenAngriff auf Ukraine: Neue russische Drohnen- und Raketenwelle trifft Kiew und Infrastruktur – mehrere Verletzte, Alarmstimmung im Land.

Read more »