Starterlisten für das Finale des Eurovision Song Contest 2026 bekannt gegeben: Dänemark und Österreich spielen Hauptrollen

Die EBU hat die Startreihenfolge für die Endrunde des größten Musikbewerbs der Welt bekannt gegeben. Dänemark als Auftakt und Österreichs Cosmó als Schlusslicht im Feld von 25 Ländern.

Die Startreihenfolge des Finales des Eurovision Song Contest 2026 in Wien ist nun bekannt: Dänemark eröffnet am Samstagabend die Show in der Wiener Stadthalle, daers Kandidat Cosmó tritt mit 'Tanzschein' auf dem letzten Startplatz an.

Insgesamt kämpfen 25 Länder um den Sieg bei diesem Jubiläums-ESC. Nachdem am Donnerstag das 2. Halbfinale die letzten zehn Acts für das große Finale der 70. Eurovision Song Contests ermittelt hat, hat die Rundfunkunion EBU die Startreihenfolge für die Endrunde des größten Musikbewerbs der Welt bekannt gegeben.

Am Beginn des Reigens in der Wiener Stadthalle steht deshalb mit Dänemarks Søren Torpegaard Lund einer der Mitfavoriten, und Österreichs Cosmó macht wie bekannt das Schlusslicht im 25-köpfigen Feld. Wer holt sich den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest in Wien? Im VOL.AT-Liveticker zum Eurovision Song Contest 2026 gibt es alle Auftritte, die wichtigsten Momente aus der Wiener Stadthalle sowie laufend aktuelle Entwicklungen und Reaktionen zum großen Finale





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