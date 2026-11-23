Der ukrainische Kommandeur Dmytro Rohoziuk erklärt, wie das Militär ohne SpaceX-Dienst Starshield arbeitet und warum Lügen in Moskau Entscheidungen verzerren.

Das Satellitenkommunikationssystem Starshield von SpaceX ist vergangene Woche zum zweiten Mal gedrosselt worden. Nach Angaben aus dem Umfeld der Streitkräfte mussten Militäreinheiten dadurch Missionen absagen und neu planen. In einem Interview stellte der Kommandeur des 3. Armeekorps der Ukraine, Dmytro Rohoziuk, die Lage ein, die Frage nach einem möglichen vollständigen Abschalten des Systems eingeschlossen.

Die Sorge vieler Beobachter hat einen konkreten Hintergrund. Der Starshield-Vertrag mit dem Pentagon läuft Mitte nächsten Jahres aus, während US-Präsident Donald Trump nach Darstellung des Gesprächs die Ukraine zu einem Frieden drängen will. Rohoziuk selbst wollte keine politische Prognose abgeben, weil diese nicht zu seinen Aufgaben als Kommandeur gehöre.

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Starshield-Ausfall: Ersatz ist möglich, aber aufwendig

Rohoziuk bestätigte, dass sein Korps ersatzweise auf andere Systeme zurückgreifen kann, Starshield lasse sich jedoch nicht ohne Weiteres ersetzen. Er betonte, dass sich die Lage an der Front jeden Tag drastisch ändern könne. Das betreffe nicht allein Starshield, sondern auch andere Kommunikationssysteme, die unmittelbare Auswirkungen auf die Durchführung von Kampfhandlungen haben.

Nach Rohoziuks Worten denkt das Militär in allen Bereichen ständig in Alternativen, also an Plan B, Plan C und Plan D. Kürzlich seien Meldungen aufgetaucht, wonach eine neue Plattform zur Steuerung von Drohnen im Einsatz sei, die ohne Internetverbindung fliegen könne. Auch die jüngsten Angriffe auf die Krim-Brücke sollen ohne direkte Starshield-Verbindungen erfolgt sein.

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Zudem sollen neue Zugänge zu europäischen Satelliten existieren. Die Ukraine verfüge außerdem über die Systeme Realis und Mesh-Netzwerke. Rohoziuk beschrieb diese als relativ unkomplizierte, extrem flexible Lösungen, die viele Aufgaben erledigen. Sie zu ersetzen, erfordere jedoch einen enormen Arbeitsaufwand.

Operation Vivaldi: Das Korps setzt auf Bodenroboter

Die Operation Vivaldi machte das 3. Armeekorps in diesem Jahr bekannt, weil die Einheit nach Angaben des Kommandeurs 277 Quadratkilometer von Russland zurückerobern konnte. Bei dieser Operation setzte das Korps erstmals in großer Zahl unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV) zur Unterstützung der Infanterie ein. Die UGV wurden mit Flugdrohnen hinter die russischen Linien transportiert und sollen Tausende Soldaten ersetzt haben.

Rohoziuk stellte klar, dass sein Vorgänger, Brigadegeneral Andrij Biletski, vor einigen Monaten davon gesprochen hatte, Operation Vivaldi markiere den Beginn eines Wendepunkts im Krieg. Dieser Verweis habe sich nach Rohoziuks Angaben allein auf die Vorgehensweise bei Kampfhandlungen bezogen, also auf die Planung einer Operation und die Fähigkeit, sie unter völliger Geheimhaltung durchzuführen. Eine komplette Wende im Krieg sei damit nicht gemeint gewesen.

Russische Berichte und Verhandlungen in Abu Dhabi

Wladimir Putin bekräftigte nach den Verhandlungen in Abu Dhabi seine maximalistischen Forderungen gegenüber der Ukraine. Rohoziuk zufolge sind der russische Präsident und sein Geheimdienstchef überzeugt, dass die russische Armee in der Ukraine unaufhaltsam vorrückt. Die Wirklichkeit sehe jedoch anders aus, wie die Operation Vivaldi nach seiner Darstellung eindringlich belegt habe.

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Nach Rohoziuks Schilderung entstehen die Fehleinschätzungen in Moskau durch gefälschte Berichte, die vom Bataillonskommandeur über den Regimentskommandeur und den Divisionskommandeur bis in den Kreml gelangen. Jede Ebene füge dabei eine eigene Unwahrheit hinzu. Er nannte dieses Muster die russische Lügenkultur und sprach von Entscheidungsfehlern, die sich zwangsläufig ergeben, wenn man sich auf solche Informationen stützt.

Die Operation Vivaldi wurde nach seinen Worten unter völliger Geheimhaltung durchgeführt. Der Gegner sei deshalb bereits um 30 Kilometer zurückgedrängt worden, als er nach russischen Regierungsangaben die Außenbezirke der Ortschaft Sviatohirsk erreicht haben wollte. Rohoziuk betonte, die reale Kampfsituation stehe in völligem Widerspruch zu den Angaben, die der russischen Führung vorgelegt würden.

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi habe die ukrainische Delegation Fakten und Zahlen auf den Tisch gelegt und dabei sogar die Unterstützung der USA erhalten. Rohoziuk folgerte daraus, dass nur eine starke Position auf dem Schlachtfeld auch eine starke Verhandlungsposition verschaffen könne. Vergangene Erfolge dürften daher nicht genügen, der Feind müsse weiter zurückgedrängt werden.