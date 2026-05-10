Stars in Wien: Glanz und Schweiß beim Wings for Life World Run

Dominic Thiem und weitere Prominente kämpfen in der österreichischen Hauptstadt für den guten Zweck beim spektakulären Wings for Life World Run.

Wien verwandelte sich am vergangenen Sonntag in eine riesige Arena der Ausdauer und Leidenschaft. Tausende von Sportbegeisterten aus aller Welt versammelten sich in der österreichischen Hauptstadt, um am spektakulären Wings for Life World Run teilzunehmen.

Die Stimmung war von Beginn an elektrisierend, geprägt von einer Gänsehaut-Atmosphäre und purer Emotion, während die Läufer darauf warteten, dass die Startflagge fiel. Inmitten dieser Masse an ambitionierten Amateuren und Profis fanden sich auch bekannte Gesichter aus der Welt des Sports und der Medien wieder, die beweisen wollten, dass körperliche Betätigung und Wohltätigkeit eine perfekte Kombination darstellen. Besonders im Rampenlicht stand dabei der ehemalige Tennisstar Dominic Thiem, der mit einer beachtlichen Portion Motivation an die Startlinie trat.

Thiem, der normalerweise auf dem Tennisplatz seine Stärke ausspielt, setzte sich für diesen besonderen Tag ein ambitioniertes Ziel. Sein Wunsch war es, die Distanz eines Halbmarathons zu bewältigen, was für ihn eine echte Herausforderung darstellt. Obwohl er ein sehr aktiver Mensch ist und regelmäßig Sport treibt – sei es durch zwei- bis dreimal wöchentliches Laufen, Inlineskaten oder Fußballspiele –, gehört eine Strecke dieser Länge nicht zu seinem gewöhnlichen Trainingsalltag. In der Regel beschränkt er seine Läufe auf maximal zehn Kilometer.

Doch genau hier setzt die Magie des Wings for Life World Run an. Die unglaubliche Energie der Zuschauer, die lautstarken Zurufe entlang der Strecke und der Moment des gemeinsamen Starts sorgen für einen Adrenalinschub, der die ersten Kilometer fast wie im Flug vergehen lässt. Dennoch betonte der Sportler, dass die mentale Stärke ab dem zehnten oder zwölften Kilometer entscheidend wird. In dieser Phase müsse man richtig zum Beißen anfangen, um den inneren Schweinehund zu besiegen und das Ziel zu erreichen.

Ein großer Motivationsfaktor sei dabei die Unterstützung der Fans in Wien, die dafür sorgen, dass man sich zu keinem Zeitpunkt allein fühlt. Zudem waren die Wetterbedingungen in diesem Jahr ein Segen, da die Sonne für zusätzliche Energie sorgte, während das Vorjahr noch von Regen und stürmischen Böen geprägt war. Neben Thiem sorgte auch die bekannte Moderatorin Swarovski für Aufmerksamkeit, auch wenn sie ihren Ansatz deutlich vorsichtiger wählte.

Mit einem Augenzwinkern bezeichnete sie sich selbst als Nullläuferin, was bedeutet, dass Laufen eigentlich nicht zu ihren bevorzugten Sportarten gehört. Trotzdem ist der Lauf in Wien für sie ein fester Termin im Kalender, an dem sie bewusst an ihre Grenzen geht. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr hatten sie jedoch gelehrt, dass die richtige Ausrüstung über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Damals sei sie über sechzehn Kilometer gelaufen, allerdings in Schuhen, die schlichtweg zu klein waren.

Die Konsequenz dieses Fehlers war schmerzhaft: Sie verlor beide großen Zehennägel. Um ein solches Drama zu vermeiden, setzte sie sich für dieses Jahr ein deutlich entspannteres Ziel von etwa acht bis zehn Kilometern. Sport an sich ist jedoch ein integraler Bestandteil ihres Lebens, da sie täglich etwa eine Stunde investiert, wobei sie besonders gerne auf dem Fahrrad sitzt, im Wasser schwimmt oder im Fitnessstudio trainiert. Ein interessanter Aspekt des Wettkampfs war zudem die Ernährung.

Dominic Thiem, der normalerweise sehr strikt auf seine Ernährung achtet, gönnte sich vor dem Rennen eine bewusste Ausnahme. Unter dem Begriff Carboloading lud er seine Energiespeicher mit einer ordentlichen Portion Kohlenhydraten auf. Besonders Brot spielte dabei eine zentrale Rolle, sowohl am Vorabend als auch am Morgen des Laufs. Mit einem Lächeln hoffte er, dass die Anstrengungen des Tages die zusätzlichen Kalorien wieder vollständig verbrennen würden.

Dieser Kontrast zwischen strenger Disziplin im Profisport und dem Genuss vor einem Wohltätigkeitslauf zeigt die menschliche Seite der Stars. Insgesamt war der Event nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern ein Fest der Gemeinschaft, bei dem die persönliche Herausforderung im Vordergrund stand und die Unterstützung für eine gute Sache die treibende Kraft war. Die Kombination aus sportlichem Ehrgeiz, dem Kampf gegen die eigenen Grenzen und der strahlenden Sonne über Wien machte diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wings For Life World Run Dominic Thiem Wien Wohltätigkeitslauf Prominente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wings for Life Run am 13.00 Uhr startet, 380.000 Läufer erwartetDer Wings for Life Run ist der größte Volkslauf der Welt und findet auf 26 Orten in Tirol statt. Mit Hauptsponsoren wie Red-Bull und Mercedes-Benz wurde die Veranstaltung gewohnt megagrandios ausgerichtet. Die Läufer und Rollstuhlfahrer gehen gleichzeitig ins Rennen, wobei die einzelnen Strecken in den verschiedenen Städten bis zu 13.500 Läufer zaubern. Der Startschuss fällt um 13 Uhr in Wien und es nehmen rund 191 Länder teil.

Read more »

Innovative Laufschuhe: Spitzenläufer und Hobbyläufer - Weltspitze oder Performance?Performance-orientierte Läuferinnen und Läufer starten am Sonntag beim "Wings for Life"-World-Run mit speziell geschäumten Sohlen und Carbon-Platten. Diese Innovationen sollen auch Hobbyläufern helfen, ihre Läufe zu verbessern. Professor Tilp erklärt, wie die Trampolin-Effekt durch die Kombination von weichem Schaum und harten Carbon-Teilen entsteht und wie er die Auswirkungen auf die Muskelfasern und die Sehnen untersuchen könnte.

Read more »

Wings for Life World Run ab 13 Uhr im LIVESTREAMWings for Life World Run 2026! Der Mega-Event beginnt um 13 Uhr, wir streamen live (siehe Video oben). ...

Read more »

Traffic chaos in Vienna with Wings for Life Run and Song ContestNumerous streets in Vienna will be closed on Sunday to accommodate the Wings for Life Run. Additional complications arise due to the ongoing Song Contest.

Read more »