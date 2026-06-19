Der britische Premierminister Keir Starmer steht nach der Nachwahl im Kreis Makerfield unter großem Druck. Der Labour-Politiker und Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, hat sich durch einen Wahlsieg für eine mögliche Ablösse Starmers qualifiziert. Burnham kann nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen.

Der britische Premierminister Keir Starmer steht nach der Nachwahl im Kreis Makerfield unter großem Druck. Der Labour- Politik er und Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham , hat sich durch einen Wahlsieg für eine mögliche Ablöse Starmers qualifiziert.

Als Parlamentsabgeordneter kann Burnham nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen. Das könnte der Wendepunkt sein, sagte Burnham in seiner Rede. Burnham holte in dem kleinen Wahlkreis 24.927 Stimmen und damit knapp 10.000 Stimmen mehr als der Kandidat der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Robert Kenyon. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,78 Prozent, von den weiteren Kandidatinnen und Kandidaten holte niemand mehr als 3.200 Stimmen.

Burnham gibt seinen Posten als Bürgermeister von Greater Manchester zugunsten des Labour-Parlamentssitzes auf. Es wird keine zweite Chance geben, aber es ist jetzt eine Chance, aus diesem Ergebnis heute Nacht eine neue Politik aufzubauen, die auf Einheit und Hoffnung gründet, sagte Burnham. Der amtierende Premierminister steht seit Monaten unter Druck, mehrere Minister kehrten ihm bereits den Rücken. Schlagzeilen wie Starmer am Abgrund und Das Chaos kehrt nach Westminster zurück häuften sich in den vergangenen Wochen in verschiedenen Abwandlungen.

Der Premier verwies immer wieder auf seinen großen Wahlsieg im Sommer 2024 und den Auftrag, das Land aus der Krise zu führen. Entsprechend groß war die Hoffnung der Kritiker auf einen Nachwahlsieg von Burnham. Der charismatische 56-Jährige gilt als Liebling des moderat-linken Parteiflügels. In Manchester erarbeitete er sich den Ruf eines bodenständigen Machers mit Visionen.

Vor knapp zehn Jahren hatte Burnham das Parlament nach einem gescheiterten Versuch, an die Parteispitze zu gelangen, verlassen. Jetzt gilt es als sicher, dass er sehr bald den nächsten Versuch ankündigen wird. Um Starmer herauszufordern, benötigen Burnham und weitere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten die Unterstützung von jeweils 20 Prozent der Labour-Abgeordneten, derzeit sind das 81. Dann würde eine Urabstimmung unter den Mitgliedern und weiteren Wahlberechtigten folgen.

Als aktueller Vorsitzender stünde Starmer automatisch zur Wahl. Als weiterer Bewerber gilt der als Gesundheitsminister zurückgetretene Wes Streeting. Die Führungswahl wäre allerdings nicht innerhalb weniger Tage erledigt, sondern folgt einem festen Prozess, der sich über Wochen oder gar Monate ziehen könnte. Weil dieser naturgemäß von einem parteiinternen Wahlkampf begleitet werden wird, spielt das Labour-Chaos vor allem auch den Gegnern im Parlament in die Karten.

Reform UK, die Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, macht seit Monaten Stimmung gegen die Regierung. Farage hat kein Geheimnis daraus gemacht, selbst Premierminister werden zu wollen. Die nächste reguläre Unterhauswahl ist erst für 2029 vorgesehen. Dass ausgerechnet ein Bezirk im Nordwesten Englands plötzlich entscheidend für die britische Zukunft wurde, hat nichts mit der Region an sich zu tun.

Ausgelöst wurde die Nachwahl durch den Rücktritt des bisherigen Parlamentsabgeordneten Josh Simons, der nach den desaströsen Kommunal- und Regionalwahlen seinen Sitz räumte, um Burnham die Rückkehr nach Westminster zu ermöglichen und einen Führungswechsel bei Labour anzustoßen. Verbunden war das mit dem Risiko, dass Reform UK die Wahl gewinnen könnte, am Ende ging die Rechnung der Starmer-Gegner aber auf. Am Wahltag wimmelte es in dem Bezirk von Wahlkämpfern aller Parteien.

Farage klopfte Medienberichten zufolge an Türen, um die Menschen zur Stimmabgabe zu bewegen. Auch Burnham machte auf den letzten Metern intensiv Werbung für sich. Die Nachwahl im Kreis Makerfield war ein wichtiger Schritt in der britischen Politik. Der Wahlsieg von Andy Burnham hat die Hoffnung auf eine Ablösung von Premierminister Keir Starmer gegeben.

Burnham kann nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen. Die Führungswahl wäre allerdings nicht innerhalb weniger Tage erledigt, sondern folgt einem festen Prozess, der sich über Wochen oder gar Monate ziehen könnte. Die Labour-Partei steht vor einer wichtigen Entscheidung. Der Wahlsieg von Burnham hat die Hoffnung auf eine Ablösung von Premierminister Keir Starmer gegeben.

Die Labour-Partei muss nun entscheiden, ob sie Burnham als neuen Vorsitzenden wählt oder ob sie einen anderen Kandidaten unterstützt. Die Führungswahl wäre ein wichtiger Schritt in der britischen Politik. Die Labour-Partei muss nun entscheiden, ob sie Burnham als neuen Vorsitzenden wählt oder ob sie einen anderen Kandidaten unterstützt. Die Führungswahl wäre ein wichtiger Schritt in der britischen Politik.

Die Labour-Partei muss nun entscheiden, ob sie Burnham als neuen Vorsitzenden wählt oder ob sie einen anderen Kandidaten unterstützt





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