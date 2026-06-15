Starkes Erdbeben erschüttert Südwestpeloponnes - keine Schäden gemeldet, weitere Beobachtungen notwendig

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat am Sonntagabend den Südwesten der Peloponnes erschüttert. Das Epizentrum lag neun Kilometer unter dem Meeresboden nahe Methoni. Behörden betonen, dass in der Vergangenheit deutlich stärkere Beben auftraten und daher noch keine Entwarnung ausgesprochen werden kann.

In der vergangenen Woche erschütterte ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,1 die südwestliche Küste der griechischen Halbinsel Peloponnes und löste in der Bevölkerung und bei den Behörden intensive Diskussionen über die Sicherheit und die Notwendigkeit weiterer Beobachtungen aus.

Das Beben ereignete sich am Sonntagabend um 20.17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, was einer lokalen Uhrzeit von 21.17 Uhr entspricht. Das Epizentrum lag etwa neun Kilometer unter dem Meeresboden und befand sich rund 16 Kilometer vor der kleinen Hafenstadt Methoni, die für ihre historischen Festungen und die Nähe zu den Ägäisinseln bekannt ist. Trotz der relativen Nähe zum Festland wurde das Beben stark wahrgenommen, wobei zahlreiche Zeugen das Zittern der Erde und das laute Rumpeln im Inneren von Gebäuden beschreiben.

Der Bürgermeister der Region, Panagiotis Karvelas, bestätigte, dass bislang keine Schäden gemeldet wurden, dass das Beben jedoch deutlich zu spüren war und die Alarmbereitschaft der Rettungsdienste erhöht habe. Die seismologischen Messungen des Geodynamischen Instituts der Universität Athen zeigten, dass das Ereignis keine unmittelbaren Zerstörungen verursacht hat, jedoch eine Reihe von kleineren Nachbeben ausgelöst hat, die in den folgenden Stunden beobachtet wurden.

Experten betonten, dass die geologische Beschaffenheit der Region, die aus einer Kombination von tektonischen Platten und einer aktiven Subduktion im südlichen Mittelmeer besteht, das Gebiet für Erdbeben anfällig macht. Der leitende Seismologe, Wasilis Karastathis, erklärte im griechischen Fernsehen, dass es noch nicht klar sei, ob das Beben bereits das Hauptbeben einer möglichen Sequenz darstelle, und dass mehrere Tage vergehen müssten, bevor eine fundierte Einschätzung möglich sei.

Er wies darauf hin, dass in der Vergangenheit in dieser Gegend deutlich stärkere Erschütterungen verzeichnet wurden, weshalb die Behörden noch keine Entwarnung aussprechen können. Auch auf der benachbarten Insel Kreta, insbesondere im Westen, wurde das Beben von den Bewohnern gespürt, was die weite Reichweite der seismischen Wellen unterstreicht. Griechische Medien berichteten, dass die Menschen in den Küstenorten von Kreta das Zittern für einige Sekunden wahrnahmen, bevor sich die Lage beruhigte.

Die nationale Notfallbehörde hat ihre Bereitschaft erhöht und die örtlichen Katastrophenschutzorganisationen angewiesen, die Infrastruktur, insbesondere Brücken, Straßen und Stromversorgung, in den betroffenen Gebieten zu prüfen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgefordert, sich über Verhaltensregeln bei Erdbeben zu informieren und Notfallkits bereitzuhalten. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob weitere Beben folgen und welche Maßnahmen letztlich ergriffen werden müssen, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten





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