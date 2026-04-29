Starker Wetterumschwung in Kroatien: Sturm und Temperatursturz erwartet

Kroatien bereitet sich auf einen Wetterumschwung mit Sturmböen bis 100 km/h und einem deutlichen Temperatursturz entlang der Adriaküste vor. Die Lage spitzt sich am Donnerstag zu, Entspannung ist erst zum Wochenende zu erwarten.

Ein markanter Wetter umschwung steht für Kroatien bevor, der insbesondere die Adriaküste und das Landesinnere betreffen wird. Bereits seit Dienstag beobachten Meteorologen eine zunehmende Bewölkung, die sich in den letzten Stunden zu ersten Gewittern im Binnenland entwickelt hat.

Entlang der nördlichen Adriaküste hat sich am Abend die Bora, ein kalter und starker Nordostwind, eingestellt, der die Wetterlage zusätzlich verschärft. Dieser Wind wird voraussichtlich auch in den kommenden Tagen eine wichtige Rolle spielen. Die kommenden Tage versprechen kein mildes Wetter, sondern eine deutliche Abkühlung und stürmische Bedingungen. Am Mittwoch wird sich das Wetter landesweit grau und regnerisch präsentieren.

Die Temperaturen werden spürbar sinken, insbesondere entlang der nördlichen Adriaküste, wo lediglich Höchstwerte von 17 bis 18 Grad Celsius erwartet werden. Der Wind wird weiterhin eine erhebliche Rolle spielen, mit Sturmspitzen, die bereits am Dienstag und Mittwoch bis zu 75 km/h erreichen können. Diese Windgeschwindigkeiten können zu Behinderungen im Schiffsverkehr und an der Küste führen. Es ist ratsam, sich vor dem Betreten des Küstenbereichs über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die Kombination aus Regen und starkem Wind kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere für Wassersportler und Personen, die sich im Freien aufhalten. Die Behörden haben bereits Warnungen herausgegeben und empfehlen, unnötige Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Die Bora wird voraussichtlich weiterhin stark wehen und die Küstenregionen beeinflussen. Die kritischste Phase wird am Donnerstag erreicht.

In diesem Zeitraum wird der Sturm seine maximale Intensität entfalten, insbesondere in den Regionen Kvarner, im Velebit-Kanal südlich von Rijeka und entlang der gesamten Adriaküste. Hier können Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht werden. Gleichzeitig wird ein weiterer Temperatursturz erwartet, der die Höchstwerte auf lediglich 13 bis 15 Grad Celsius sinken lässt. Diese Kombination aus extremem Wind und niedrigen Temperaturen stellt eine erhebliche Belastung für die Infrastruktur und die Bevölkerung dar.

Es ist mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, und es besteht die Gefahr von Schäden an Gebäuden und Bäumen. Die Küstenwache und andere Rettungsdienste werden in erhöhter Bereitschaft sein, um im Notfall schnell reagieren zu können. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren und die Anweisungen der Behörden zu befolgen. Glücklicherweise ist eine Entspannung der Lage zum Wochenende hin in Sicht.

Ab Freitag wird der Wind allmählich nachlassen, und am Samstag und Sonntag wird sich die Sonne wieder zeigen. Es wird überwiegend wolkenloses Wetter erwartet, und die Temperaturen steigen bis Sonntag wieder auf angenehme 21 Grad Celsius. Diese Verbesserung des Wetters wird eine willkommene Abwechslung nach den stürmischen Tagen darstellen und die Möglichkeit bieten, die Natur und die Küstenregionen wieder in vollen Zügen zu genießen.

Es ist jedoch ratsam, auch weiterhin die Wettervorhersagen im Auge zu behalten, da sich das Wetter in Kroatien schnell ändern kann





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