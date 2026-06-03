Starker Reiseverkehr zum verlängerten Wochenende erwartet

Der ÖAMTC warnt vor Staus und Verzögerungen auf Österreichs Straßen zum Ende der Ferien in Bayern und Baden-Württemberg. Besonders betroffen sind die Hauptreiserouten Richtung Deutschland.

Zum verlängerten Wochenende und dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg erwartet der ÖAMTC starken Reiseverkehr auf Österreich s Straßen. Vor allem am Wochenende dürfte der Rückreiseverkehr für Stau s und Verzögerungen sorgen.

Wer am verlängerten Wochenende unterwegs ist, braucht Geduld. Nach Einschätzung der ÖAMTC-Experten wird vor allem der Rückreiseverkehr Richtung Deutschland zahlreiche Autobahnen und Grenzübergänge belasten. Bereits ab Mittwochnachmittag dürften viele Menschen in den Kurzurlaub aufbrechen. Auf den Ausfallsstraßen der Städte ist deshalb mit dichtem Verkehr zu rechnen.

Am Samstag setzt der Reiseverkehr Richtung Norden voll ein. Am Sonntag treffen dann Rückreiseverkehr, Ausflügler und Kurzurlauber zusammen - etwa vor den Stadteinfahrten. Besonders eng dürfte es auf der Brenner Autobahn (A13) in Tirol werden - vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg. Auch auf der Tauern Autobahn in Kärnten und Salzburg rechnet der Club vor Tunnelbereichen und Mautstellen mit erheblichen Verzögerungen.

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) kommen mehrere Baustellen dazu, unter anderem bei Kammern-Mautern, Gratkorn-Deutschfeistritz sowie Gleinkerau-St. Pankraz. Für Vorarlberg nennt der ÖAMTC mehrere mögliche Staupunkte. Auf der Rheintal Autobahn (A14) kann es im Großraum Bludenz zäh werden, ebenso auf der Vorarlberger Straße (L190) im Raum Feldkirch. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) ist vor dem Dalaaser Tunnel mit Verzögerungen zu rechnen.

Längere Wartezeiten werden zudem an den Grenzen erwartet: bei der Einreise etwa am Karawanken Tunnel (A11) und bei Spielfeld (A9), bei der Ausreise Richtung Deutschland vor allem bei Kufstein, Walserberg und Suben. Auch mehrere Veranstaltungen verschärfen die Verkehrslage. In Salzburg kommt es wegen des Gaisbergrennens von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 6.

Juni, zu Sperren in der Altstadt und auf der Gaisberg Landesstraße. Die Großglockner Hochalpenstraße ist am Sonntag, 7. Juni, wegen des Glocknerkönigs von 7 bis 10.30 Uhr gesperrt. In Oberösterreich bringt die Radrundfahrt regionale Anhaltungen und kurze Sperren.

In der Steiermark sorgt das Erzbergrodeo in Eisenerz von 4. bis 7. Juni für Behinderungen auf der Eisen Straße (B115) zwischen Traboch und Hieflau. Der ÖAMTC empfiehlt Reisenden, möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu fahren, auf alternative Routen auszuweichen und genügend Zeit einzuplanen. Aktuelle Verkehrsinformationen sollten vor Fahrtantritt eingeholt werden.

Besonders auf den genannten Strecken ist mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen. Um Staus zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, auf die Bahn umzusteigen oder die Reise auf einen anderen Tag zu verschieben. Auch eine gute Vorbereitung mit ausreichend Verpflegung und Getränken kann die Fahrt angenehmer gestalten. Der ÖAMTC wird die Verkehrslage laufend überwachen und über seine Kanäle aktualisieren.

Zusätzlich sollten Autofahrer auf die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote achten, die aufgrund von Baustellen oder erhöhtem Verkehrsaufkommen verstärkt kontrolliert werden. Die Polizei wird an den Hauptverkehrstagen Präsenz zeigen und bei Verstößen konsequent handeln. Reisende werden gebeten, die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen





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