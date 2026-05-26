Starker Gletscherschmelz und extrem heiße Sommer: Gletscher in Ostalpen drohen Totalverlust

Die Glaziologin Andrea Fischer warnt vor einem extremen Gletscherschmelz in den Ostalpen, der durch den niederschlagsarmen Winter und die bevorstehende heiße Sommerzeit verstärkt wird. Viele kleine Gletscher könnten bereits heuer verschwinden, wenn die bisherige Abnahme der Gletscherfortschritte nicht kompensiert wird.

Der niederschlagsarme Winter und die Aussicht auf den heißen Sommer lassen die Glaziologin Andrea Fischer erneut von einer sehr starken Gletscherschmelz e ausgehen. Der relativ späte Schneefall im Mai sei nicht ungewöhnlich gewesen und der kleine Schutzeffekt dadurch angesichts bevorstehender heißer Tage voraussichtlich schnell weg.

Dann könnte das in den vergangenen Jahren stark beschleunigte Tauen so stark durchschlagen, dass viele kleine Gletscher schon heuer verschwinden. Um rund 30 Prozent weniger Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel hat der vergangene Winter und seine Ausläufer gebracht, erklärte die am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck tätige Gletscherforscherin im Gespräch mit der APA. Das aufgebaute Defizit lässt sich durch die Mai-Schneefälle definitiv nicht ausgleichen





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