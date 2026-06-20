Starke Unwetter in Österreich: Warnstufe Rot in mehreren Regionen

In Österreich toben seit dem Nachmittag schwere Unwetter. Die UBIMET-Unwetterzentrale hat für große Teile des Landes, darunter das Waldviertel, St. Pölten, Krems und die Semmering-Region, die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Besonders betroffen ist Puchberg am Schneeberg, wo innerhalb kurzer Zeit extreme Regenmengen gemessen wurden. Die ortsfesten Gewitter bringen sehr starken Regen, Hagel und die Gefahr von Überflutungen und Vermurungen. Behörden warnen vor der Nutzung von Straßen und Unterführungen sowie vor Aufenthalten im Freien, insbesondere in Waldgebieten.

Nach vorsichtigen Warnung en ist es jetzt so weit: Seit 13 Uhr toben waschechte Unwetter in Österreich . Eine kleinere Zelle zieht aktuell vom Waldviertel in Richtung Donauraum.

Von Gmünd bis nach St. Pölten und Krems wurde von der UBIMET-Unwetterzentrale mittlerweile Warnstufe Rot ausgerufen. Ein deutlich größeres Unwetter befindet sich in der Semmering-Regionen. Von Unterkärnten bis nach Wiener Neustadt gibt es dunkle Wolken, einen Volltreffer hat gerade etwa Puchberg am Schneeberg abbekommen. Innerhalb von nur 40 Minuten sind hier pro Quadratmeter 76 Liter Regen niedergegangen, in einer Stunde 82 Liter.

"Das ist sehr viel und führt schon zu ersten Problemen", berichtet ORF-Meteorologe. Was die aktuellen Gewitter so gefährlich macht? Sie sind nahezu ortsfest.

"Im Gewitterbereich besteht die Gefahr von sehr starkem Regen und Hagel, dabei kann es zu Überflutungen und Vermurungen kommen", warnt die UBIMET-Unwetterzentrale etwa für den Raum Krems. Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern. Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen. Im Straßenverkehr herrscht Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden. Es wird deswegen empfohlen, sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufzuhalten. Vor allem Wanderungen oder der Aufenthalt in Waldgebieten sollten vermieden werden





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