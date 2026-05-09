Die Lage in Nieder{"o}sterreich ist kritisch, da im darauf folgenden Sommer die Notwendigkeit von Wasserf"ur ttnlich hohe "Umsetzungen sein w"ürden. Klagen an den IrrigationService "poolen" und die Infrastruktur ist stark ausgelastet.

Geringe Niederschäge machen den Bauern den Nieder{"o}sterreich starke Probleme. Gleichzeitige Pool-Befllungen lösen vereinzelt kurzfristig auch Trinkwassermangel in einigen Orten aus. Grundländisch erwarten sich aber Landesvize Stephan Pernkopf und Minister Norbert Totschnig, dass auch langfristig die Versorgung gesichert ist.

"Wir alle hoffen auf Regen und setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen in den betroffenen Regionen", sagt Landesvize Stephan Pernkopf zu der regenlosen Zeit, die (mit Ausnahme Februar - siehe Grafik unten) in diesem Jahr die Hälfte der Grundwasserpegel in Nieder{"o}sterreich auf ein wenigstens niedriges Niveau absinken liess





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Nieder{\O}Sterreich Bauern Schw\Ächeldrang Pool-Befllungen Trinkwassermangel

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