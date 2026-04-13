Star-Tänzer eröffnet eigene Tanzschule in Wien: Ein Traum wird wahr!

Der vierfache Staatsmeister erfüllte sich einen Lebenstraum und eröffnete seine eigene Tanzschule in Wien. Die Eröffnung wurde mit einem Tag der offenen Tür und einer ausgelassenen Party gebührend gefeiert.

Ein lang gehegter Traum wurde wahr: hat sich seinen Herzenswunsch erfüllt und seine eigene Tanzschule in Wien eröffnet. Dieser bedeutende Schritt wurde natürlich gebührend gefeiert. Am Samstag, den 11. April, empfing der vierfache Staatsmeister seine ersten Gäste in der neuen Location in der Nähe der Votivkirche. In der Schwarzspanierstraße soll künftig mehr als nur getanzt werden; vor allem soll hier die Liebe zur Bewegung, zur Musik und zum Miteinander gelebt werden.

Die Eröffnung der Tanzschule markierte den Beginn eines neuen Kapitels, voller Leidenschaft und Engagement für die Tanzkunst. Die Erwartungen waren hoch, und die Stimmung war euphorisch, als sich die Türen für die ersten Tanzbegeisterten öffneten. Die Vision der beiden Star-Tänzer ist es, einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem Professionalität auf Herzlichkeit trifft und der Spaß garantiert nicht zu kurz kommt. Genau diese Philosophie stand im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier. Am Vormittag öffnete die Tanzschule ihre Pforten für einen 'Tag der offenen Tür', bei dem Tanzbegeisterte die Möglichkeit hatten, selbst aktiv zu werden. Ob Bachata, Lindy Hop oder Mambo, für jeden Geschmack und jede Erfahrungsstufe war etwas dabei. Die Kurse waren gut besucht, und die Atmosphäre war von Anfang an positiv und lebhaft. Am Abend erreichte die Feier ihren Höhepunkt mit einer ausgelassenen 'Dancing Stars'-Party. Sowohl Profis als auch Anfänger wagten sich gemeinsam aufs Parkett. Ein besonderes Highlight war der Workshop zum ESC-Hit 'Tanzschein', der für viele Lacher und kleine 'Hoppalas' sorgte, was die entspannte und fröhliche Atmosphäre zusätzlich befeuerte. Die Anwesenden hatten die Gelegenheit, die Freude am Tanzen hautnah zu erleben und neue Tanzstile kennenzulernen. Im weiteren Verlauf des Abends wurden beeindruckende Showeinlagen präsentiert, die das Publikum begeisterten und die Vielfalt der Tanzstile demonstrierten. Die Darbietungen waren ein Zeugnis des Könnens und der Hingabe, die die Tanzschule verkörpern möchte. Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Tanzszene und darüber hinaus wohnten der Eröffnung bei und unterstützten den neuen Inhaber bei seinem wichtigen Schritt. Die Anwesenheit dieser Prominenz unterstrich die Bedeutung des Ereignisses und die Wertschätzung für die Arbeit des neuen Tanzschulinhabers. Die Eröffnung war ein voller Erfolg und ein vielversprechender Start für die Zukunft der Tanzschule. Die Erwartungen sind hoch, und die Tanzschule verspricht, ein wichtiger Ort der Tanzkultur in Wien zu werden





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