Stammesspiele: Mehr als nur ein Stockkampf-Turnier

Rund 450 Erwachsene und Kinder kamen beim Pfadfinderzentrum in Innsbruck-Igls zusammen, um an den viertägigen Stammesspielen teilzunehmen. Das Stockkampf-Turnier war mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Es ging um Fairplay, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Auftreten, Vorbereitung, Spielfreude und ähnliche Qualitäten.

Bei den Stammesspiele n stand das Stockkampf -Turnier im Zentrum. Doch es war mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Rund 450 Erwachsene und Kinder kamen beim Pfadfinderzentrum in Innsbruck-Igls zusammen, um an den viertägigen Stammesspiele n teilzunehmen.

Sie alle verbanden die Faszination für den Stockkampf und die Erinnerung an Ron Bachmann, den kürzlich verstorbenen Gründer des Tiroler Wildniszentrums. Vier Tage lang wurde gekocht, gespielt, gelacht, gearbeitet, gesungen und erinnert. Die 'Wiesenschlacht' war eines der beliebtesten Stockkampf-Bewerbe. Ziel war es, den Gegner mit dem Stock an den Beinen zu berühren, ohne selbst erwischt zu werden.

In den Kategorien Kinder, Jugend, Erwachsene, Women Only und Legenden 50+ traten die Teilnehmer zunächst in einer Gruppenphase und anschließend im K.-o. -System gegeneinander an. Doch Sieg und Niederlage standen nicht im Vordergrund. Stattdessen wurden die Teilnehmer von den Ältesten mit besonderen Ehrungen wie 'Best Smile', 'Best Moves', 'Best Look' oder 'Best Looser' ausgezeichnet, um Spielfreude, Kreativität und Fairness zu würdigen.

Der bedeutendste Preis der Stammesspiele war der Stammespokal, der gemeinsam mit dem 'Heiligen Stock' verliehen wurde. Er ging an den Stamm 'Schulgarten' aus Telfs, der durch Fairplay, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Auftreten, Vorbereitung, Spielfreude und ähnliche Qualitäten den stärksten Gesamteindruck hinterließ. Die diesjährige Veranstaltung wurde erstmals nicht von einem einzelnen Hüterstamm organisiert, sondern von allen bisherigen Hüterstämmen gemeinsam. Sie wurde von Ron Bachmanns Tod überschattet, der friedlich im Kreis seiner Familie in Mutters starb.

Ohne ihn gäbe es die Stammesspiele in ihrer heutigen Form vermutlich nicht. Das Stockkampfspiel, das heute den Kern der Stammesspiele bildet, entstand vor rund 24 Jahren im Umfeld des Natur- und Wildniszentrums. Aus den ersten Teilnehmern sind heute Familien, Schulen, Vereine und Gemeinschaften geworden. Fast alle der 450 Menschen, die heuer in Igls zusammenkamen, hatten direkt oder indirekt eine Verbindung zu Ron und Geli Bachmann.

Sie zeigten, was aus einer Idee entstehen kann, wenn sie über Jahrzehnte weitergegeben und umgesetzt wird: eine lebendige Gemeinschaft, die weit über ein Turnier hinausgeht





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