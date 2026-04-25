Städtische Bäume: Lebensqualität sichern und Klimafolgen mildern

Bäume in Städten sind wichtige Klimaanlagen und Lebensräume. Experten fordern ihren Schutz und die Anpassung an veränderte Bedingungen durch den Klimawandel.

Bäume in Städten sind unverzichtbare natürliche Klimaanlagen und tragen maßgeblich zur Lebensqualität der Bewohner bei. Angesichts des fortschreitenden Klimawandel s und der steigenden Temperaturen gewinnen sie zunehmend an Bedeutung.

Gleichzeitig sind sie jedoch vielfältigen Belastungen ausgesetzt, darunter Hitzeperioden, Luftverschmutzung durch den Verkehr, Platzmangel und die Verdichtung der Böden. Experten betonen, dass neben der Neuanpflanzung vor allem der Schutz und die Pflege großer, älterer Bäume von entscheidender Bedeutung sind. Alleen, Bauminseln und Parkanlagen prägen das Stadtbild vieler Gemeinden und Städte und erfüllen weit mehr als nur eine ästhetische Funktion.

Bäume kühlen durch Verdunstung die Umgebungsluft, spenden Schatten und bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen, darunter Insekten, Vögel und Eichhörnchen. Je älter und größer ein Baum ist, desto vielfältiger sind seine ökologischen Leistungen. Laut Baumkontrolleur Alexander Spechtenhauser von den Bundesgärten Innsbruck beherbergen ältere Bäume eine enorme Artenvielfalt, oft hunderte oder sogar tausende von Organismen. Der Verlust eines solchen Baumes ist daher ein erheblicher Verlust für die Biodiversität.

Selbst wenn man viele junge Bäume pflanzt, dauert es Jahrzehnte, bis diese die Funktionen eines ausgewachsenen Baumes vollständig kompensieren können. Ein großer Laubbaum kann an einem heißen Tag bis zu 500 Liter Wasser verdunsten, was einer Kühlleistung von rund 270 Kilowattstunden entspricht, wie die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft berechnet. Die zunehmende Versiegelung von Flächen durch das städtische Wachstum stellt eine große Herausforderung für die Bäume dar, insbesondere im Wurzelbereich.

Früher waren Straßenbauweisen durchlässiger, was den Wurzeln mehr Platz bot. Zudem hat die Verdichtung der Böden zugenommen, wodurch die Feinwurzeln in ihrer Ausbreitung eingeschränkt werden. In Städten mit begrenztem Platzangebot, wie Innsbruck, ist der Platz in den Straßen oft sehr begrenzt. Bei der Planung müssen Leitungen im Untergrund berücksichtigt werden, und in manchen Fällen müssen Bäume sogar direkt auf Leitungen gepflanzt werden, was das Risiko von Schäden erhöht.

Dennoch wird versucht, in jeder Straße der Stadt eine Baumreihe anzupflanzen. Forschungseinrichtungen wie die HBLFA Schönbrunn führen Testpflanzungen durch, um herauszufinden, welche Baumarten unter städtischen Bedingungen am besten gedeihen. Die Bäume sind zudem zunehmendem Stress durch Hitze und unregelmäßige Wasserversorgung ausgesetzt. Traditionelle Baumarten wie Linde, Ahorn und Kastanie sind den veränderten Bedingungen oft nicht mehr gewachsen, während Sorten wie Zürgelbaum, Ulme und Feldahorn zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Auswahl der richtigen Baumart für den jeweiligen Standort ist entscheidend. Wien führt beispielsweise ein Stadtbaumsortiment mit 25 hitzeverträglichen Arten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass trockenheitsresistente Bäume weniger Wasser verdunsten und somit weniger zur Kühlung beitragen. Die Forschung konzentriert sich darauf, Baumarten zu identifizieren, die sowohl hitze- als auch trockenheitsresistent sind.

In Graz werden Anstrengungen unternommen, um Bäume langfristig mit Wasser zu versorgen, während Wien bei neuen Projekten standardmäßig Bewässerungssysteme installiert. Zudem werden Sensoren eingesetzt, um den Wasserbedarf der Bäume zu überwachen und Ressourcen zu sparen





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