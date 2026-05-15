Stadt Wien sperrt Universitätsring vor ESC-Finale mit Megaparty und verschärften Sicherheitsbestimmungen

Stadion Wien sperrt den Universitätsring am Samstag vor dem ESC-Finale, um für ein Public Viewing zu sorgen. Besucher erwartet eine riesige Party und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Für denFinale und einige Zeit nachher gibt es noch die Möglichkeit, live am Rathausplatz am ESC-Finale und die Highlights zu sehen.

Zum großen ESC -Finale am Samstag wird der Universitätsring gesperrt: Besucher erwartet eine Mega-Party mit Public Viewing bis tief in die Nacht. Einen Tag vor dem großen Finale...

(more) ...am Samstagabend zieht das Eurovision Village am Rathausplatz eine erste Bilanz. Seit der Eröffnung am vergangenen Sonntag wurden bereits mehr als 70.000 Besucher gezählt – und das trotz eines deutlichen Wetterumschwungs mit kühlen Temperaturen und mehrfachen Regenschauern. Fans aus Wien, ganz Österreich und zahlreichen europäischen Ländern sorgten in den vergangenen Tagen für ausgelassene Stimmung rund um das Rathaus. Wie die Stadt Wien mitteilt, wird der Universitätsring am Samstag, 16.

Mai, ab 12 Uhr wie geplant gesperrt. Die ursprünglich vorgesehenen Sperren anlässlich der beiden Semifinale am Dienstag und Donnerstag waren aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht umgesetzt worden. Linie D: Umleitung zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Schwedenplatz Linie 2: Geteilter Betrieb, kein Verkehr zwischen Ring/Volkstheater und Schwedenplat





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