Die Stadt Oberwart verzichtet aus Kostengründen auf die Beseitigung von belastetem Schotter und setzt auf ein Bindemittel. Greenpeace kritisiert diese Entscheidung scharf.

Die Gemeinde Oberwart im Bundesland Burgenland hat ihre Strategie im Zusammenhang mit einem seit Wochen fortdauernden Skandal um belasteten Schotter auf einem Parkplatz deutlich angepasst. Anstatt das umstrittene Material vollständig abtragen und fachgerecht entsorgen zu lassen, hat die Stadtverwaltung ein spezielles Bindemittel auf die betroffene Fläche auftragen lassen. Diese Entscheidung markiert den Abschluss einer intensiven Debatte, die von der Umweltschutzorganisation Greenpeace ausgelöst wurde und die lokalen Behörden seit geraumer Zeit unter Druck setzt.

Finanzielle Gründe für den Verzicht auf Entsorgung

Bürgermeister Georg Rosner von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) begründet die Wahl der kostengünstigeren Methode vorrangig mit budgetären Zwängen. Laut Angaben des Bürgermeisters gegenüber dem ORF Burgenland würden die Kosten für das Abtragen und die anschließende Entsorgung des Schotters etwa 15.000 Euro betragen. Dieser Betrag stellt für die Gemeinde Oberwart eine erhebliche finanzielle Belastung dar, die sich im aktuellen Haushalt nicht vorsieht lässt. Rosner betonte, dass man sich diesen großen finanziellen Brocken derzeit nicht leisten könne und sieht in der Anwendung des Bindemittels eine dauerhafte und pragmatische Lösung des Problems.

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Gegnerische Positionen und Gesundheitsbedenken

Die von Greenpeace geäußerte Sorge, Kinder könnten mit den belasteten Steinen in Berührung kommen und gesundheitliche Schäden erleiden, wird von der Stadtverwaltung als übertrieben dargestellt. Bürgermeister Georg Rosner verwies darauf, dass sich die Fläche direkt am Straßenrand befindet und er selbst regelmäßig in diesem Bereich unterwegs sei. Dabei habe er noch nie beobachtet, dass Kinder an dieser spezifischen Stelle spielen. Die Umweltschutzorganisation hatte den Vorfall mehrfach öffentlich gemacht und den Schotter zuletzt sogar selbstständig mit einer Plane abgedeckt, um den Kontakt zu den Steinen temporär zu unterbinden.

Kritik von Umweltexperten an der Sanierung

Bei Greenpeace stößt der behördliche Ansatz auf massive Ablehnung und scharfe Kritik. Der Umweltchemiker Herwig Schuster führt aus, dass das Auftragen eines Bindemittels eine umfassende und dauerhafte Sanierung der Kontamination keineswegs ersetzen könne. Aus Sicht der Experten ist die bloße Abdeckung der Schadstoffe keine adäquate Maßnahme, um die Umwelt langfristig zu schützen. Schuster argumentiert vehement, dass der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung für die Gemeinde Oberwart die Investition in eine ordnungsgemäße Beseitigung wert sein müsse.

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Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung

Die Entscheidung der Stadt Oberwart hat die öffentliche Debatte über den Umgang mit Umweltbelastungen in kommunalen Einrichtungen neu befeuert. Während die Verwaltung den wirtschaftlichen Druck und die begrenzten Ressourcen hervorhebt, sehen Kritiker wie Greenpeace eine Vernachlässigung der präventiven Gesundheitsvorsorge. Die Situation zeigt exemplarisch den Zielkonflikt zwischen knappen kommunalen Finanzmitteln und den hohen Anforderungen an den Umweltschutz sowie die Sicherheit der Bürger, insbesondere im Hinblick auf empfindliche Gruppen wie Kinder.

Prozedere und weitere Schritte in der Angelegenheit

Bis dato bleibt das Bindemittel die einzige offizielle Maßnahme der Stadt zur Eindämmung der Situation. Es soll verhindern, dass die Steine frei zugänglich sind und ein direkter Kontakt stattfindet. Ob es weitere rechtliche Schritte seitens Greenpeace oder andere Interventionen durch übergeordnete Behörden geben wird, ist aktuell nicht absehbar. Die Gemeinde Oberwart vertritt weiterhin die Linie, dass die aktuelle Maßnahme ausreichend sei und die finanziellen Mittel anderweitig prioritär eingesetzt werden müssen.