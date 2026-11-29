Die Stadt Neunkirchen beendet nach 48 Jahren das soziale Angebot Essen auf Rädern wegen Personalmangels. Kritik kommt von FPÖ und Grünen.

Die Stadtgemeinde Neunkirchen wird die langjährige soziale Hilfsaktion "Essen auf Rädern" nach einem Vierteljahrhundert beenden. Bürgermeister Franz Strebinger äußerte sich schwerstens enttäuscht über die Entscheidung, obwohl das Projekt seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der lokalen Sozialstruktur ist. Die Lieferung der warmen Mahlzeiten an bedürftige Bürgerinnen und Bürger soll mit dem 31. Jänner 2027 endgültig eingestellt werden.

Personeller Mangel beendet 48-jährige Tradition

Die Stadt begründet die bevorstehende Einstellung des Angebots mit zunehmenden personellen Schwierigkeiten, die sich über Monate hinweg angehäuft haben. Bislang erhielt das Projekt täglich bis zu 80 Mahlzeiten aus, die an 365 Tagen im Jahr ausgeliefert wurden. Für die Logistik standen insgesamt 30 ehrenamtliche Helfer zur Verfügung, wobei der tägliche Betrieb drei bis fünf Einsatzkräfte erforderte. Trotz intensiver Aufrufe in den vergangenen Monaten gelang es der Verwaltung nicht, eine langfristige Lösung für das Rekrutierungsproblem zu finden. Die Stadt verweist darauf, dass die Aktion an die Grenzen ihrer personellen Ressourcen gestoßen sei und keine weiteren freiwilligen Arbeitskräfte gewonnen werden konnten.

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Kritik an eingefrorenen Alternativen und Politik

SPÖ-Vizebürgermeister Günther Kautz wies darauf hin, dass ausreichend alternative Angebote im Raum stehen, die das Kontinget ersetzen sollen. Das soziale Dienstleistungsangebot liefert tiefgekühlte Mahlzeiten aus, die von den Empfängern selbst aufgetaut werden müssen. Auch Neunkirchner Wirte haben sich bereits bereit erklärt, die Essenszustellung im Rahmen ihrer eigenen Kapazitäten zu übernehmen. Doch gerade die Umstellung auf Tiefkühlkost stellt für viele Senioren massive Herausforderungen dar. Christine Seiser betonte gegenüber dem ORF NÖ, dass viele ältere Menschen weder über einen entsprechenden Tiefkühlschrank noch über eine Mikrowelle verfügen oder die Bedienung nicht beherrschen.

Die politische Debatte um das Schicksal des Projekts hat bereits begonnen. FPÖ-Fraktionsobmann und Landtagsabgeordneter Helmut Fiedler attackierte die schwarz-rote Stadtregierung scharf. Er kritisierte die Entscheidung mit dem Verweis auf die von der FPÖ geforderte Kürzung der Bezüge für Politiker, die er als widersprüchlich ansah. Für viele alleinstehende Menschen sei die Zustellung der warmen Mahlzeiten nicht nur eine Nahrungsmittelversorgung, sondern der einzige menschliche Kontakt und Besuch des gesamten Tages. Fiedler forderte daher den Erhalt des Sozialprojekts und bot die Unterstützung der Gemeinderäte an, um die fehlenden Helfer zu ersetzen.

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Gemeinderatsdebatte und finanzielle Absicherung

Am Montag soll es im Neunkirchner Gemeinderat zu einer hitzigen Debatte über das weitere Vorgehen kommen. Laut Informationen des ORF NÖ bereiten die Fraktionen der FPÖ, der Grünen und der Liste Wir für Neunkirchen einen gemeinsamen Antrag vor, der die Einstellung des Angebots verhindern soll. Sie wollen durch ihre Initiative die fortbestehende Versorgung der vulnerablem Gruppen sicherstellen und sehen in der politischen Zusammenarbeit eine Chance, das Projekt zu retten.

Trotz der Ankündigung der Einstellung betont die Stadtverwaltung, dass die finanzielle Unterstützung für Mindestpensionisten auch bei der Nutzung anderer Anbieter bestehen bleiben soll. Eine entsprechende Förderrichtlinie wird dem Gemeinderat am Montag zur Beschlussfassung vorgelegt, um die wirtschaftliche Absicherung der Begünstigten rechtlich zu verankern. Alle bisherigen Bezugsempfänger sollen in den kommenden Tagen schriftlich per Brief über die verfügbaren alternativen Anbieter informiert werden. Das Bürgerservice der Stadt wird bei der Suche nach einem passenden Ersatzangebot behilflich sein, um einen nahtlosen Übergang in das neue Versorgungssystem zu gewährleisten.