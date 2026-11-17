Linzer Bürgermeister Klaus Schneeberger kündigt 100.000 subventionierte Weihnachtsgutscheine an. Die Stadt Linz fördert den lokalen Handel mit einem Rabatt von 20 Prozent bis zu 600 Euro pro Person.

Die Stadt Linz bringt heuer wieder ein bewährtes Programm zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie auf den Weg. Im Mittelpunkt steht die Ausgabe von 100.000 Weihnachtsgutscheine n, die speziell für Einkäufe in der Innenstadt konzipiert sind. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Konsum bei lokalen Anbietern zu fördern und den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie weiter zu stabilisieren.

Subventionierte Gutscheine mit 20 Prozent Rabatt

Die Finanzierung dieser Initiative erfolgt durch eine gemeinsame Kostenübernahme, bei der die Stadt Linz einen Anteil von 20 Prozent an den Gesamtkosten übernimmt. Bürger können Gutscheine mit einem Nennwert von 100 Euro bereits für 80 Euro erwerben. Dieser direkte Preisnachlass soll Anreize schaffen, sich im Voraus für das Weihnachtsgeschäft einzudecken und die Geschenke direkt bei regionalen Händlern zu kaufen. Das Angebot gilt strengstens solange der Vorrat reicht.

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Verkaufstermin am 17. November in den Kasematten

Der Bezug der vergünstigten Gutscheine ist nur an einem einzigen Tag möglich, der sich bereits seit der Einführung der Aktion 2020 bewährt hat. Der Verkauf findet ausschließlich am Dienstag, dem 17. November, zwischen 9 Uhr und 20 Uhr in den historischen Kasematten statt. Vor dem Veranstaltungsort ist mit einem enormen Andrang zu rechnen, da zahlreiche Linzer Bewohner ihre Einkaufsbonbons sichern wollen. Reservierungen oder Vorbestellungen sind nicht möglich, was einen zügigen Ablauf erfordert.

Maximale Kaufmenge pro Person und Voraussetzungen

Für jeden einzelnen Bürger gelten klare Obergrenzen für die Anzahlung der Gutscheine. Pro Person können Waren im Wert von maximal 300 Euro erworben werden. Personen, die im Namen einer weiteren Person mitkaufen möchten, können insgesamt einen Wert von bis zu 600 Euro erwerben. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass die Ausweise sowohl der käufenden Person als auch der begünstigten Person vorgelegt werden. Es gibt keine Möglichkeit, Gutscheine später zu rückerstatten oder umzutauschen.

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Rückblick auf die erfolgreiche Markteinführung

Die Weihnachtsaktion ist kein neues Experiment, sondern findet bereits seit dem Jahr 2020 statt. Bürgermeister Klaus Schneeberger von der ÖVP beschreibt die Veranstaltung als "absoluten Verkaufsschlager", der in der Vergangenheit auf große Resonanz gestoßen ist. Die Stadtverwaltungen haben die positive Rückmeldung der Bevölkerung und der lokalen Wirtschaft in die Planung für dieses Jahr einfließen lassen, um die Infrastruktur des Stadtzentrums zu erhalten.

Wirtschaftlicher Zweck und unterstützter Handelsraum

Der primäre Zweck der Maßnahme liegt darin, den Handel und die Gastronomie in der Innenstadt Linz aktiv zu unterstützen. Mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro, die in Form der Gutscheine in Umlauf gebracht werden sollen, wird ein signifikanter Geldbetrag direkt in die lokale Wirtschaftskreisläufe eingespeist. Dies hilft den Unternehmen, die Umsatzeinbußen der vergangenen Jahre teilweise auszugleichen und ihre Liquidität für die kritische Weihnachtszeit zu sichern.

Auswirkungen auf den Linzer Einzelhandel

Die subventionierten Gutscheine schaffen eine direkte Verbindung zwischen der kommunalen Finanzpolitik und dem Erfolg der lokalen Ladenbetriebe. Durch die Tatsache, dass die Gutscheine ausschließlich in der Innenstadt eingelöst werden können, bleibt die Kaufkraft im Stadtzentrum und kommt nicht in den Einzelhandel der umliegenden Einkaufszentren oder Online-Plattformen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des physischen Ladengeschäfts in der urbanen Struktur von Linz nachhaltig und nachhaltig.

Weiterer Ablauf und Verfügbarkeit

Sobald die 100.000 Gutscheine verkauft sind, ist die Aktion vorerst abgeschlossen, da keine Nachbestellungen möglich sind. Interessenten müssen daher die offenen Öffnungszeiten am 17. November genau beachten und sich frühzeitig für den Zugang zu den Kasematten einplanen. Die Verwaltung erwartet, dass das Angebot rasch ausverkauft sein wird, da die Nachfrage in den Vorjahren deutlich über dem verfügbaren Kontingent lag. Bürger sollten sich daher nicht auf spontane Entscheidungen verlassen.