Die Stadt Bregenz bietet ab Dezember 2026 getrennte Schwimmkurse für Frauen und Männer im Hallenbad Bregenz an. Nichtschwimmer lernen hier die Grundlagen der Wassersicherheit in gezielten Einheiten.

Die Stadt Bregenz erweitert ihr kommunales Bildungsangebot um spezielle Schwimmkurse für Erwachsene. Ab Dezember 2026 richtet sich dieses neue Angebot an Nichtschwimmer ab 16 Jahren, die ihre Kompetenzen im Wasser erweitern möchten. Das Ziel ist es, die Wassersicherheit der Stadtbevölkerung nachhaltig zu erhöhen und Hemmungen gegenüber dem Element Wasser abzubauen. Die Kurse werden in enger Zusammenarbeit mit dem Hallenbad Bregenz organisiert.

Kursstruktur und Zeitplan für Anfänger

Die Teilnahme an den Schwimmkursen setzt keine Vorkenntnisse voraus. Lediglich das Mindestalter von 16 Jahren muss erreicht sein, um an den angebotenen Einheiten teilzunehmen. Für Frauen und Männer werden strikt getrennte Gruppen gebildet, um die Teilnehmerschaft spezifisch zu betreuen. Jeder Kursblock besteht aus insgesamt zehn Lektionen, die jeweils 50 Minuten dauern. Die Module erstrecken sich über einen Zeitraum von Dezember 2026 bis März 2027.

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Der Frauenkurs beginnt bereits am Dienstag, 15. Dezember 2026. Die Unterrichtseinheiten finden wöchentlich donnerstags statt, wobei die Uhrzeit von 18 bis 18:50 Uhr festgelegt ist. Die letzte Unterrichtseinheit ist für den 11. März 2027 terminiert. Die Didaktik und Leitung des Kurses obliegt einer erfahrenen Schwimmlehrerin, die die Fortschritte der Teilnehmerinnen individuell begleitet.

Der Männerkurs startet am Donnerstag, 17. Dezember 2026. Auch hier erfolgt der Unterricht einmal pro Woche, jedoch dienstags zwischen 17 und 17:50 Uhr. Der planmäßige Abschluss des Kurses für Männer ist für den 9. März 2027 vorgesehen. Ein Schwimmlehrer übernimmt die pädagogische Verantwortung und Anleitung in dieser Gruppe. Beide Startdaten liegen im Dezember 2026, was eine schnelle Integration in den Kalender der interessierten Bürger ermöglicht.

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Teilnahmebedingungen und Kosten

Für die Teilnahme an den Kursen ist ein Selbstbehalt von 20 Euro pro Person fällig. Diese Gebühr muss spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Kursbeginn entrichtet werden. Die Stadt Bregenz verlangt die Bezahlung ausschließlich in bar. Die Zahlung ist beim Fachbereich Zusammenleben der Stadt Bregenz zu leisten, dessen Büro sich in der Belruptstraße 1 im Erdgeschoss befindet. Eine Online-Bezahlung oder andere Zahlungsarten werden nicht akzeptiert.

Die Kapazitäten für beide Kurse sind bewusst begrenzt, um eine hohe Unterrichtsqualität und individuelle Betreuung zu gewährleisten. Interessenten sollten sich daher frühzeitig anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Die Organisation durch die Stadt Bregenz stellt sicher, dass die administrativen Abläufe für die Teilnehmer transparent und unkompliziert gestaltet sind. Der Fokus liegt auf der barrierearmen Gestaltung des Zugangs zu den Schwimmleistungen.

Ort und Durchführung am Strandweg

Alle Schwimmveranstaltungen finden im Hallenbad Bregenz statt. Die Adresse des Veranstaltungsortes ist der Strandweg 1. Das Hallenbad Bregenz ist der zentrale Ort für die praktische Umsetzung der Kurse. Die Veranstaltungen werden ausschließlich während der regulären Öffnungszeiten des Hallenbades durchgeführt. Dies gewährleistet, dass die Infrastruktur und die technische Ausstattung optimal genutzt werden können.

Durch die Festlegung auf das Hallenbad wird auch bei kälteren Witterungsbedingungen sichergestellt, dass die Kurse planmäßig stattfinden. Die Kombination aus theoretischer Anleitung und praktischer Übung im Wasser bietet Erwachsenen die Chance, lebenswichtige Fähigkeiten zu erlernen. Die Stadt Bregenz zeigt mit diesem Angebot, wie sie die Gesundheitsvorsorge und den Freizeitwert ihrer Bürger aktiv fördert. Die Kurse schließen im März 2027 ab, womit ein neues Kompetenzniveau im Schwimmen für die Teilnehmer erreicht wird.