Ab 1. März 2027 sucht Bad Wimpfen einen neuen Türmer für den Blauen Turm. Die Wohnung ist mietfrei, gegen Bezahlung der Betriebskosten und Arbeit gegen Eintrittsgelder.

Die Stadt Bad Wimpfen im Bundesland Baden-Württemberg bietet eine einzigartige Lebens- und Arbeitsmöglichkeit an. Ab 1. März 2027 sucht die Verwaltung eine neue Persönlichkeit für das rund 850 Jahre alte Wahrzeichen, den Blauen Turm. Der künftige Türmer zieht in eine 53 Quadratmeter große Dienstwohnung ein, wohnt dort mietfrei und zahlt lediglich die anfallenden Betriebskosten.

Dienstwohnung und historische Architektur

Der Blaue Turm thront seit der Errichtung um 1170 als Teil der staufischen Kaiserpfalz majestätisch über der Altstadt und dem Neckartal. Mit einer Höhe von 58 Metern dominiert das Bauwerk die Skyline der Region. Den Namen verdankt das Monument seinem markanten blauen Schieferdach, das es bereits seit Jahrhunderten kennzeichnet. Die spezielle Dienstwohnung befindet sich auf einer Höhe von etwa 25 Metern innerhalb des Turms.

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Diese 53 Quadratmeter große Fläche umfasst ein Wohn- und Schlafzimmer, eine Kochnische sowie ein Badezimmer. Sie ist somit vollständig ausgestattet, um den Alltag des Bewohners zu ermöglichen. Der Zugang zu dieser exklusiven Wohnlage ist jedoch nicht barrierefrei. Der künftige Mieter muss für den Weg in seine Wohnung täglich 134 Treppenstufen hinaufsteigen, da kein Aufzug installiert ist.

Tägliche Aufgaben und Finanzierungsmodell

Für die kostenlose Nutzung der Wohnung übernimmt der neue Bewohner die Betreuung des denkmalgeschützten Bauwerks. Die täglichen Aufgaben konzentrieren sich auf den touristischen Service während der Öffnungszeiten. Dazu zählen der Empfang der Besucher, der Verkauf der Eintrittskarten sowie die Vermittlung von Informationen zur reichen Stadtgeschichte von Bad Wimpfen.

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Das Finanzierungsmodell unterscheidet sich deutlich von klassischen Arbeitsverhältnissen. Es besteht kein reguläres Angestelltenverhältnis mit der Stadt Bad Wimpfen. Stattdessen finanziert sich die Tätigkeit des Türmers über eine Beteiligung an den Einnahmen aus den verkauften Eintrittsgeldern. Diese Direktbeteiligung soll Anreiz und Motivation für den hochwertigen Service am historischen Monument gewährleisten.

Familie Knodel und historische Tradition

Der neue Türmer tritt die Nachfolge von Blanca Knodel an. Diese hat die Aufgabe seit 1996 inne und sich vor kurzem mit 75 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Ihre lange Amtszeit unterstreicht die Beständigkeit der Tradition. Laut Angaben der Stadt Bad Wimpfen handelt es sich um die älteste ununterbrochene Türmertradition in Deutschland. Diese Kontinuität verleiht der Stelle eine besondere historische und kulturelle Bedeutung.

Anforderungen und körperliche Fitness

Neben gastfreundlichem Auftreten und großer Zuverlässigkeit sind spezifische körperliche Voraussetzungen unerlässlich. Die Bewerbung richtet sich explizit an Menschen, die schwindelfrei sind und eine gute Kondition besitzen. Die Bewältigung der 134 Treppenstufen ohne technische Hilfsmittel ist eine feste Anforderung für das Amt. Nur wer diese körperliche Herausforderung meistern kann, wird die Nachfolge von Blanca Knodel antreten.

Die Stadt Bad Wimpfen erwartet daher Kandidaten, die bereit sind, den Alltag in dieser besonderen Höhe zu leben. Die Kombination aus historischem Ambiente, mietfreier Wohnung und direkter Beteiligung an den Tourismuseinnahmen macht das Angebot einzigartig. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die die Geschichte des Blauen Turms und der staufischen Kaiserpfalz mit Leben füllt und an die Zukunft weitergibt.