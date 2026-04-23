Stabiles Hoch bringt sonniges Frühlingswetter nach Österreich

Ein stabiles Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges und sonniges Wetter in ganz Österreich. Lediglich eine schwache Kaltfront am Sonntag bringt im Nordosten leichte Abkühlung, bleibt aber weitgehend harmlos. Milde Temperaturen und Sonnenschein dominieren die kommenden Tage.

Ein stabiles Hochdruckgebiet prägt das Wetterbild über Mitteleuropa und erstreckt sich bis zur Nordsee. Diese Wetterlage bringt dem Alpenraum und weiten Teilen Österreich s ruhiges und sonniges Frühling swetter.

Bereits am Freitag setzt sich diese Tendenz durch, und das Wochenende verspricht eine Fortsetzung des milden und freundlichen Wetters. Lediglich am Sonntag nähert sich eine schwache Kaltfront dem Nordosten des Landes, deren Auswirkungen jedoch minimal bleiben und kaum zu spürbaren Wetteränderungen führen werden. Im Detail präsentiert sich das Wetter von Freitag bis Samstag überwiegend sonnig. Von Mühlviertel bis ins Nordburgenland ziehen zwar vereinzelt dünne und harmlose Wolken durch, doch diese beeinträchtigen den Sonnenschein kaum.

Südlich und westlich des Landes zeigt sich der Himmel oft strahlend blau und ungetrübt. Der Wind weht im Donauraum und im Osten lebhaft aus West bis Nordwest, lässt aber im Laufe des Tages allmählich nach. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Auch am Samstag dominiert der Sonnenschein, wobei einige durchziehende Wolkenfelder und einzelne Quellwolken auftreten können, die jedoch keine nennenswerten Niederschläge bringen.

Besonders im Osten kann es zeitweise noch zu lebhaften Böen aus westlichen Richtungen kommen, insgesamt nimmt die Windstärke aber ab. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad Celsius, wobei es im Norden und im Tagesverlauf auch im Osten zu einer leichten Abkühlung kommen kann. Inneralpin sowie im Süden und Westen bleibt das Wetter weiterhin sonnig und stabil. Am Sonntag ändert sich das Wetterbild nur geringfügig.

In weiten Landesteilen gestaltet es sich weiterhin trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Von Oberösterreich bis ins Nordburgenland überwiegt der Sonnenschein deutlich. Entlang und südlich des Alpenhauptkamms, von der Silvretta bis zu den Tauern und Karnischen Alpen, halten sich dichtere Wolken und es kann vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad Celsius, wobei es im Norden und Osten aufgrund des Windes deutlich kühler sein kann. Insgesamt bleibt das Wetter jedoch weiterhin angenehm und frühlingshaft. Die kommenden Tage versprechen somit eine ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten und einen Ausflug in die Natur. Es ist ratsam, sich dennoch auf mögliche lokale Windböen und die etwas kühleren Temperaturen im Nordosten einzustellen.

Die stabile Hochdrucklage sorgt für eine anhaltende Wetterberuhigung und bietet somit optimale Bedingungen für die beginnende Vegetationsperiode





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wetter Österreich Hochdruckgebiet Sonnenschein Frühling Kaltfront

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreich verschärft Abschiebepolitik – Kritik von Amnesty InternationalDie österreichische Bundesregierung schiebt verstärkt nach Syrien und Afghanistan ab, was zu heftiger Kritik von Amnesty International führt. Die Regierung verteidigt die Maßnahmen als Schutz der Bevölkerung und betont, Österreich sei kein Auffanglager für gewalttätige Straftäter.

Read more »

Auch Österreich ist betroffen - 'Gröbster Polar-Kelch ergießt sich nach Osteuropa'Zum Mai-Beginn kommt es zu einer massiven Umschichtung der Luftmassen in Europa. Erreicht die polare Kälte auch Österreich? Die aktuelle Prognose.

Read more »

Tschernobyl: 40 Jahre später – Kontamination und Strahlenwarnsystem in Österreich40 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl sind in Österreich weiterhin geringe Mengen radioaktiver Kontamination in bestimmten Pilzarten nachweisbar. Ein flächendeckendes Strahlenfrühwarnsystem überwacht die Situation, und der Krieg in der Ukraine hat die Atomgefahr wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt.

Read more »

Wirtschaftskammer Österreich plant Rückerstattung von 100 Millionen Euro an UnternehmenDie Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) will Unternehmen bis Ende 2029 insgesamt 100 Millionen Euro zurückerstatten. Die Finanzierung soll unter anderem aus der Kammerumlage 2 und Einsparpotenzialen erfolgen.

Read more »

Frühlingshafte Aussichten - Experte sagt jetzt bis zu 25 Grad in Österreich anFrühlingswetter in Österreich: Meteorologen erwarten bis zu 25 Grad und viel Sonnenschein. Alle aktuellen Wetterprognosen im Überblick.

Read more »

Faktor Arbeit in Österreich extrem hoch belastetNikolaus Frings schreibt seit Oktober des Jahres 2019 für die Kronen Zeitung. Er war Chef vom Dienst in Niederösterreich, wurde im Jahr 2021 unter die besten 30 Journalisten unter 30 gewählt und wechselte am 1. Februar 2024 aus Niederösterreich nach Wien. Dort ist er als Redakteur für die Innenpolitik und Krone+ tätig.

Read more »