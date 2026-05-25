Stabiler Rückgang im Asylbereich im ersten Jahresdrittel

Der rückläufige Trend im Asylbereich ist im ersten Jahresdrittel stabil geblieben. 3.397 Anträge wurden von Jänner bis inklusive April eingebracht, was gesamt ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 ist.

Der rückläufige Trend im Asyl bereich ist im ersten Jahresdrittel stabil geblieben. 3.397 Anträge wurden von Jänner bis inklusive April eingebracht, was gesamt ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 ist.

In keinem Monat lag das Minus unter 41 Prozent, im April war man mit 45 Prozent exakt im Schnitt. Lediglich 1.410 der Ansuchen waren originär, also von neu eingereisten Personen. Der Rest entfällt etwa auf nachgeborene Kinder. So sind heuer auch die Null- bis Siebenjährigen mit einem Anteil von über 42 Prozent die mit Abstand stärkste Altersgruppe in der Antragsstatistik





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