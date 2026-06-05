Staatsbürgerschaftsdebatte in Österreich: FPÖ fordert härtere Regeln, ÖVP kontert

Die FPÖ Niederösterreich verlangt längere Aufenthaltsfristen und strengere Prüfungen für die Einbürgerung. Kritik kommt von der ÖVP, die die bestehenden Regeln als ausreichend ansieht und der FPÖ mangelndes Gesetzesverständnis vorwirft.

In der aktuellen Debatte um die Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft hat sich FPÖ -Landesrat Antauer aus Niederösterreich deutlich gegen die Pläne der SPÖ positioniert. Er betont, dass Asyl nur zeitlichen Schutz biete und keine Eintrittskarte für die österreichische Staatsbürgerschaft darstelle.

Unser Pass sei ein absolutes Privileg, so Antauer. Er verweist auf 1.475 Einbürgerungen in Niederösterreich bis 31. Mai 2026. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr seien das über 3.000 Einbürgerungen - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2025, als es 2.550 waren.

Der Bund müsse endlich eine Gesetzesnovelle vorlegen, forderte Antauer. Die Länder müssten die Bundesvorgaben vollziehen und die vom Bund vorgesetzte Suppe auslöffeln. Das könne es nicht sein. Antauer fordert eine Verlängerung des legalen Aufenthalts auf 20 Jahre, bevor eine Einbürgerung möglich sei.

Ursprüngliche Asylwerber, Geduldete, Vertriebene und illegale Migranten sollten gar keine Möglichkeit des Erwerbs der Staatsbürgerschaft erhalten. Diese Gruppen seien nie nach Österreich gerufen worden und schwämmen jetzt auf der 2015er-Asylwelle mit.

Zudem verlangt Antauer strengere Prüfungen der Lebensführung, etwa bei Einkommen oder Steuerabgaben. Wir brauchen Nettozahler und keine Personen, die erst wieder dem Steuerzahler auf der Tasche liegen, so der Politiker. Er schlug Alarm und erklärte, es sei fünf nach zwölf. Die Bundesregierung müsse endlich aufwachen, da zahlreiche im Jahr 2015 Zugewanderte nach zehn Jahren nun die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen könnten.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti konterte die FPÖ-Vorwürfe umgehend. Die Achse Kickl-Kunasek wisse offenbar nicht, was im Staatsbürgerschaftsgesetz stehe. Die österreichische Staatsbürgerschaft sei und bleibe ein hohes Gut, das nur bei Erfüllung strenger Vorgaben und genauer Einzelprüfung vergeben werde. Im Gesetz sei klar geregelt: Die Vergabe der Staatsbürgerschaft erfolge nach objektiven Kriterien.

Marchetti attackierte besonders den steirischen Landeshauptmann Kunasek: Wenn dieser einen syrischen Flüchtling, der kein Wort Deutsch spreche, zum österreichischen Staatsbürger mache, vollziehe er nicht das Gesetz, sondern handle dagegen. Das sei ein Eigentor ohne Torwart, so der ÖVP-General. Die Debatte zeigt die tiefen Gräben zwischen den Parteien in der Migrations- und Integrationspolitik. Während die FPÖ auf strikte Begrenzung setzt, betont die ÖVP die bestehenden hohen Hürden, warnt aber zugleich vor populistischen Forderungen, die die Rechtsstaatlichkeit untergraben könnten.

Die SPÖ hingegen hatte zuvor eine Erleichterung der Einbürgerung vorgeschlagen, was die Ablehnung der anderen Parteien hervorrief





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