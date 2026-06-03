Staatsausgabenquote als Wachstumsbremse: Österreich braucht dringend eine Ausgabenbremse

Ein anhaltender Anstieg der Staatsausgabenquote in Österreich geht einher mit einer Verschlechterung der Wirtschaftsposition im EU-Vergleich. Der Ifo-Präsident Clemens Fuest schlägt eine strikte Obergrenze für Staatsausgaben vor, um die Effizienz zu steigern und Wachstum zu fördern. Österreich müsste dafür jährlich 32 Milliarden Euro einsparen, ohne Steuererhöhungen, sondern durch Strukturverbesserungen. Eine solche Ausgabenbremse würde den Staat zu klaren Prioritäten zwingen und Orientierungslosigkeit bekämpfen. Allerdings ist dafür ein gesellschaftlicher Konsens und eine Kooperationsvereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nötig, umBudgetdesaster zu vermeiden.

Je mehr der Staat mit Geld um sich wirft, desto schwächer wächst die Wirtschaft. Österreich braucht dringend eine Ausgabenbremse . Geht Ihnen das Gemurkse um das kommende Doppelbudget auch schon so auf die Nerven?

Dieses Gerede von Sparpaket, wenn man in der Realität fast nur noch auf Abgaben- und Steuererhöhungen ohne sichtbare strukturelle Anreize setzt? Diese Hilflosigkeit angesichts von Problemen, die weder neu noch unlösbar sind, für die seit vielen Jahren fertig ausgearbeitete Konzepte vorliegen, über die man sich aber einfach nicht drübertraut? Aus Angst - vor wem eigentlich? Vor den Wählern?

Diese haben sich mehrheitlich, wie die Umfragen zeigen, ohnehin schon abgewandt. Allerdings in eine Richtung, die in Regierungsbeteiligungen auch schon zweimal bewiesen hat, dass sie es nicht kann. Eine klassisch griechische Tragödie. Solche antiken Dramen kennen übrigens kein Happy End, sie enden gewöhnlich in der Katastrophe.

Eine solche zeichnet sich, wenn nicht gegengesteuert wird, ja auch seit einiger Zeit schon ab. Es ist ein Teufelskreis: Der Versuch, konfliktreiche Verteilungskämpfe zu umgehen, treibt die Staatsausgaben hoch. Die sind den wachsenden Steuereinnahmen immer einen Schritt voraus. Die daraus entstehende jährliche Milliardenlücke wird mit Schulden und noch höheren Steuern und Abgaben gefüllt.

Das Resultat ist Wachstumsschwäche. Ein alter Hut, der sich mit Zahlen sehr schön untermauern lässt: Die Staatsausgabenquote (also der Anteil der Staatsausgaben am BIP) ist von 49,1 Prozent im Vor-Coronajahr 2019 auf 55,2 Prozent im Vorjahr gestiegen. 2019 lag Österreich beim Wirtschaftswachstum im europäischen Mittelfeld auf Rang 11. Sechs Jahre später war das Land in dieser Disziplin auf den 23. Platz in den untersten Bereich der 27 EU-Länder abgerutscht.

Gleichzeitig ist das Budget völlig entgleist. Fazit: Je mehr der Staat mit geborgtem Geld um sich wirft, desto schlechter geht es der Wirtschaft. Eine Entwicklung, die auch die frühere Wirtschaftslokomotive Deutschland in ähnlicher Form mitgemacht hat. Von dort kommt jetzt ein interessanter Vorschlag: Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat neulich angeregt, die Staatsausgabenquote strikt zu begrenzen.

Zum Beispiel auf maximal 49 Prozent des BIP. Das entspricht ungefähr dem EU-Durchschnitt. Fuest meint, das größte Problem der deutschen Regierung sei die fehlende Orientierung. Es sei unklar, was die Regierung mit ihrer Politik eigentlich erreichen wolle.

Die Folge sei relativ ziellose Klientelpolitik, finanziert aus immer neuen Schulden. Und damit die vorhin beschriebene Entwicklung: Immer höhere Steuern und Staatsausgaben bei gleichzeitiger Wachstumsschwäche. Eine Politik, die ausländische Investoren abschreckt und inländische vertreibt. Eine strikte Begrenzung der Staatsausgabenquote, meint Fuest, würde den Staat zur Prioritätensetzung zwingen.

Innerhalb dieses Rahmens könnte die Politik ihre Schwerpunkte ja frei entscheiden. Das würde die Regierung zwingen, ihr größtes Manko, die jeweils mit immer neuen Steuern und Staatsschulden zugeschüttete Orientierungslosigkeit, zu beseitigen. Ohne klare Strategie und Strukturverbesserung geht bei einer Staatsausgabenbegrenzung nun einmal nichts. Statt Steuern zu erhöhen, müsste man dann eben den unbequemeren Weg gehen und das reichlich angesammelte strukturelle Fett abbauen.

Natürlich, merken wir an, müsste man Mechanismen für echte Krisen einbauen. Sonst würde der Staat in dem Fall ja einen perfekt zyklischen Kurs fahren und könnte in Krisen nicht reagieren. Aber diese Ausnahmen müssten eng definiert und strikt umgesetzt werden, um kontraproduktive Budgetdesaster, wie sie etwa die türkis-grüne Regierung während und nach der Corona-Krise angerichtet hat, zu vermeiden. Die Deutschen hätten es mit der Umsetzung des Fuest-Vorschlags relativ einfach: Sie müssten ihre Ausgabenquote nur auf dem aktuellen Stand einfrieren.

Österreich fehlen, um auf 49 Prozent Ausgabenquote zu kommen, an die 32 Mrd. Euro. Im Jahr. Was zeigt, wie sehr hierzulande die Finanzen entglitten sind.

Aber zu schaffen ist es natürlich, zumindest mittelfristig. Denn wie gesagt, mit der Einsparung von 32 Milliarden - Achtung, sparen heißt in diesem Fall nicht Steuererhöhung, sondern Effizienzsteigerung - wäre man in Relation zum BIP auf dem Ausgabenniveau von 2019. Damals war Österreich auch keine neoliberale Wüste, sondern ein (noch) halbwegs florierendes europäisches Industrieland mit einem hochentwickelten Sozialsystem.

Was seither mit den vielen zusätzlichen Staatsausgaben erreicht wurde, war insgesamt keine Verbesserung der Situation der österreichischen Bevölkerung, sondern eine Verschlechterung der staatlichen Effizienz. Das gehört wieder ins Lot gebracht. Fuest gibt natürlich zu bedenken, dass es für eine solche strikte Regelung nicht nur gesellschaftlichen Konsens braucht, sondern auch eine haltbare Vereinbarung zwischen den staatlichen Akteuren Bund, Länder und Gemeinden





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