Staatsanwaltschaft Wien prüft Anfangsverdacht gegen Ex-ORF-Chef Wrabetz und Manager Strobl

Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Anfangsverdacht gegen den ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und den ORF-Manager Pius Strobl aufgenommen. Grund sind eine Anzeige von Roland Weißmann und ein Gutachten, das schwere Vorwürfe gegen die beiden enthält. Es geht um Pensionszusagen und den Vorwurf der Untreue.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Anfangsverdacht gegen den ehemaligen ORF -Generaldirektor Alexander Wrabetz und den ORF -Manager Pius Strobl aufgenommen. Grund für die Prüfung sind eine Anzeige des ehemaligen ORF -Generaldirektors Roland Weißmann sowie ein Gutachten, das schwere Vorwürfe gegen die beiden Männer enthält.

Wie die Staatsanwaltschaft der „Krone“ bestätigte, wird nun geprüft, ob sich aus der Anzeige ein ausreichend konkreter Verdacht einer strafbaren Handlung ergibt. Die Anzeige von Weißmann, der durch seine Chats mit einer ORF-Mitarbeiterin in die Schlagzeilen geriet, betrifft unter anderem einen Streit zwischen ihm und Strobl über Pensionszusagen, die Wrabetz für Strobl unterzeichnet hatte. Diese wurden nach rechtlicher Prüfung als nichtig erklärt. Die Gutachten, die aus dem Jahr 2023 stammen, werfen Wrabetz und Strobl schwere Vorwürfe vor.

So soll Wrabetz am 31. Dezember 2021, also in den letzten Stunden seiner Amtszeit, seinem Nachfolger Weißmann erstmals von Pensionszusagen des ORF gegenüber Strobl erzählt haben. Die schriftlichen Vereinbarungen, die aus dem Jahr 2010 stammen, sollen laut Gutachten erst eine Woche nach Wrabetz’ Ausscheiden dem ORF zur Verfügung gestellt worden sein. Die Pensionsansprüche würden insgesamt mehr als eine Million Euro betragen und in monatlichen Raten ausgezahlt werden.

Brisant ist, dass die Inhalte der Vereinbarungen laut Gutachten nicht in Strobls ORF-Personalakt aufgenommen wurden, sondern intern „verschleiert“ worden sein sollen. Weil Wrabetz laut Gutachten beim Abschluss der Pensionszusagen nicht im Interesse des ORF gehandelt haben soll, sondern andere Interessen verfolgt haben könnte, steht der Vorwurf der Untreue im Raum, zu der Strobl beigetragen haben soll. Beide bestreiten die Vorwürfe vehement. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Causa ORF hat in den letzten Jahren für viel Wirbel gesorgt. So kam es zu einem einvernehmlichen Ende als Kommunikationschef für Strobl und zu einer wertgesicherten Pensionszusage über 480.000 Euro plus einem Beratervertrag in Höhe von 250.000 Euro netto pro Jahr. Zwar wurde der Beratervertrag reduziert, jedoch gab es einen Kündigungsverzicht bis Ende 2016. Die Pensionszusage wurde auf mindestens 5000 Euro, 14-mal jährlich, angepasst.

Strobls Dienstverhältnis wurde bis Ende 2026 befristet, und sein Jahresgehalt stieg auf 350.000 Euro, plus bis zu 15 Prozent an Bonifikationen. Nach dem Scheitern eines Vergleichs sollte es zu einem Gerichtsstreit kommen. Jetzt ist durch die Anfangsverdachtsprüfung plötzlich wieder die strafrechtliche Komponente im Fokus. Dabei gilt es auch, die Verjährung zu prüfen.

Wrabetz betont, dass ihm kein solches Verfahren bekannt sei und er sich dazu nicht äußern könne. Strobl verhält sich ähnlich. Untreue mit einem Schaden von mehr als 300.000 Euro verjährt nach zehn Jahren.

Allerdings gab es laut Anzeige 2021 eine weitere für den ORF „höchst nachteilige Sondervereinbarung“ über den Ausschluss der Verjährung von Strobls Urlaubsanspruch, was laut Juristen als „fortgesetztes Delikt“ gewertet werden könnte





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