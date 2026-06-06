Staatsanwaltschaft stellt Verfahren nach Hausbrand durch Silvesterrakete ein

Nach einem durch eine Silvesterrakete verursachten Brand in Langenrohr wurde das Verfahren gegen fünf Jugendliche eingestellt, da der konkrete Täter nicht ermittelt werden konnte. Die betroffene Familie steht vor erheblichen finanziellen und emotionalen Herausforderungen.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat das Verfahren gegen fünf Jugendliche aus Mangel an Beweisen eingestellt. Die Jugendlichen waren verdächtigt, eine fehlgeleitete Silvesterrakete gezündet zu haben, die das Einfamilienhaus der Familie Ottmann in Langenrohr vollständig zerstörte.

Obwohl Videoaufnahmen das Zünden von Böllern auf einer benachbarten Rasenfläche zeigen, ließ sich nicht klären, wer konkret die Rakete warf, die den Brand auslöste. Hausbesitzer Thomas Ottmann kritisiert die Entscheidung scharf und bezeichnet sie als bodenlose Frechheit. Auf Anraten seines Anwalts wird er keinen Rechtsweg beschreiten, da dieser als aussichtslos gilt. Die Familie, die in einem Ausweichquartier lebt, erlitt einen Schaden von rund 900.000 Euro.

Das Haus musste abgetragen werden, und der Neubau ist für September geplant. Ottmann hofft, dass sich der oder die Täter bis dahin meldet, gibt aber zu, dass die Chance gering ist. Mit der Versicherung laufen positive Gespräche





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