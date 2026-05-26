Staatsanwaltschaft Potsdam eröffnet Verfahren wegen häuslicher Gewalt gegen Christian Ulmen

Die Ermittlungen gegen den Schauspieler Christian Ulmen wegen Vorwürfen häuslicher und digitaler Gewalt, die von Ex-Partnerin Collien Fernandes erhoben wurden, haben nun in Potsdam begonnen.

Die Staatsanwaltschaft in Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren gegen den bekannten Schauspieler und Moderator Christian Ulmen eingeleitet. Grund dafür sind Vorwürfe häuslicher Gewalt, die von der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren ehemaligen Partner erhoben wurden.

Laut einer Sprecherin der Behörde betrifft der Verdacht insbesondere Körperverletzungen, die im Zusammenhang mit familiären Auseinandersetzungen stehen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mehrere angebliche Vorfälle, die sich im Zeitraum von 2022 bis 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Zusätzlich prüfen die Ermittler mögliche Fälle von digitaler Gewalt, also den mutmaßlichen Missbrauch von elektronischen Kommunikationsmitteln, welche im Zuge der Beziehung zwischen den beiden Parteien eingesetzt worden sein könnten.

Ursprünglich war der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe anhängig, bevor er wegen der internationalen Dimension und der örtlichen Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft Potsdam übergeben wurde. Christian Ulmen, heute 50 Jahre alt, hat die Anschuldigungen von Collien Fernandes klar zurückgewiesen und betont, dass er nach wie vor unter dem Grundsatz der Unschuldsvermutung steht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Ermittlungen noch im Anfangsstadium seien und dass sowohl die physischen als auch die digitalen Vorwürfe sorgfältig geprüft werden.

In den vergangenen Monaten haben Medienberichte bereits über die Trennung des Paares informiert, die im Jahr 2011 begonnen hatte und im vergangenen Jahr offiziell öffentlich gemacht wurde. Die beiden haben gemeinsam eine Tochter, die im Mittelpunkt der rechtlichen und medialen Diskussionen steht, weil das Wohl des Kindes bei gerichtlichen Entscheidungen besonders beachtet wird. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf das Thema häusliche Gewalt im öffentlichen Leben, insbesondere wenn prominente Personen involviert sind.

Er verdeutlicht, wie komplex die rechtliche Aufarbeitung solcher Vorwürfe sein kann, wenn sie sich über Ländergrenzen erstrecken und verschiedene Formen von Gewalt - physisch und digital - einbeziehen. Beobachter aus dem Bereich der Medien- und Rechtswissenschaft betonen, dass die öffentliche Debatte über das Thema nicht nur die betroffenen Eltern, sondern auch ein breiteres Publikum sensibilisieren sollte, um ein stärkeres Bewusstsein für Opfer von häuslicher Gewalt zu schaffen.

Gleichzeitig mahnt die Justiz, dass im Rahmen eines ordnungsgemäßen Verfahrens die Rechte aller Beteiligten gewahrt bleiben müssen, bis ein abschließendes Urteil fällt





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